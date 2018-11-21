IKEA 7 bin 500 kiÅŸiyi iÅŸten Ã§Ä±karacak

IKEA Group, baÅŸta idari personel olmak Ã¼zere Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki birkaÃ§ yÄ±l iÃ§inde 7 bin 500 Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ± iÅŸten Ã§Ä±karmayÄ± planlÄ±yor.

Dünya genelinde çoÄŸu IKEA mobilya maÄŸazasÄ±nÄ±n sahibi olan IKEA Group, baÅŸta merkezi destek görevlerinde bulunan idari personel olmak üzere önümüzdeki birkaç yÄ±l içinde 7 bin 500 çalÄ±ÅŸanÄ±nÄ± iÅŸten çÄ±karmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Beklenen iÅŸten çÄ±karmalar ÅŸirketin toplam iÅŸgücünün yaklaÅŸÄ±k yüzde beÅŸine denk geliyor.

IKEA Group CEO'su Jesper Brodin, organize olma ÅŸekillerini basitleÅŸtirmeleri gerektiÄŸini belirtti ve “DüzenlediÄŸimiz yolu basitleÅŸtirmemiz gerekiyor. Son yÄ±llarda kaynaklara çok farklÄ± ÅŸekillerde yatÄ±rÄ±m yaptÄ±k. Ve dürüst olmak gerekirse, ÅŸimdi, organizasyonumuzun bazÄ± bölümlerinde, iki kez tekrarlanan iÅŸimiz olduÄŸunu görüyoruz” dedi. (DHA)

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