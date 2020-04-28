28 Nisan 2020 21:27

Finlandiya’da koronavirüse karşı ikinci dalga uyarısı

Finlandiya Refah ve Sağlık Enstitüsü, 2020 sonbaharında Finlandiya’da ikinci bir Kovid-19 salgınının baş göstereceği uyarısında bulundu.

Koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinde temel test olarak kullanılan ateş ölçümünü yapan cihaz.

Fotoğraf: İlyas Gün/AA

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    Murat KUSEYRİ
    Stockholm

    Finlandiya Refah ve Sağlık Enstitüsü (THL), bu yılın sonbaharda Finlandiya’da ikinci bir Kovid-19 salgınının baş göstereceği uyarısında bulundu.

    Haber ajansı STT’nin geçtiği haberde THL, hükümete verdiği raporda Finlandiya’da koronavirüs salgınının büyük ölçüde azalmasının yeni ve uzun sürebilecek bir epidemi dalgası riskini doğurabileceğini belirtti. Finlandiya halkının büyük bir çoğunluğunun hastalığa yakalanmadığına ve aşıyla korunamayacaklarına dikkat çekti.

    16 Mart günü hükümet acil durum ilan etti. 10’dan fazla kişinin bir araya gelmesini yasakladı. Ana okulları ve ilk okul 1 ila 3’ü sınıfların dışında tüm okulların kapatılmasını kararlaştırdı. Huzurevlerine ziyaretleri yasakladı.

    Hükümetin aldığı önlemlerin sonuçlarını değerlendiren THL’nin Halk Sağlığı Tahmini ve Değerlendirme Şefi Arto Palmu, koronavirüsünün Helsinki dışında diğer yerleşim birimlerinde yaygınlaşmadığını söyledi.

    Dagens Nyheter gazetesine açıklamalar yapan Palmu, Finlandiya Hükümeti’nin kararlarının çok verimli olduğunu, hastalığa yakalananların sayılarında azalma olduğunu ve hastanelerde aşırı yığılmalarının olmadığını söyledi.

    Kovid-19 için aşı bulunmaması durumunda sonbaharda halkın büyük bir bölümünün hastalığa yakalanacağını söyleyen Palmu, ”Yayılmasını yavaşlatabilirsek bile ikinci bir dalgayı beklemeliyiz. Bu diğer hastalıklarla birlikte sağlık sistemi için büyük bir yük oluşturacak” dedi.

    Şimdi Finlandiya hükümetinin nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu. Uzmanlar, hükümetin yasak ve sınırlamaları kaldırması durumunda hastalığın yediden yaygınlaşabileceği kaygısı taşıyor.

    Helsingin Sanomat gazetesinde çıkan haberde hükümetin yasakları kademeli olarak kaldıracağı ve pazartesi günden itibaren restoranların açılmasına izin vereceği bilgileri yer aldı.  Ülkede pazartesi itibariyle koronavirüs sonucu hastalanan 4 bin 695 kişiden 193’ü yaşamını yitirdi.

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