Finlandiya’da polis huzurevlerindeki ölümleri soruşturuyor

Murat KUSEYRİ

Stockholm

Finlandiya polisi, ihmaller nedeniyle huzurevlerinde ölümlerin meydana geldiği haberlerinin medyada yer almasından sonra konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Finlandiya’nın başkenti Helsinki’deki Gårdsbacka Huzurevinde Kovid-19’a yakalanan bir yaşlı 9 Nisan günü yaşamını yitirdi. Cumartesi günü koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 11’e yükseldi. Virüsün yaygınlaşmasından bu yana Helsinki’de huzurevlerinde kalan 60 yaşlı yaşamını yitirmiş oldu.

Haber ajansı Yle’ye açıklamalarda bulunan ve adlarının açıklanmasını istemeyen huzurevi çalışanları, iş yükünün ağırlığından dolayı yaşlıların bakımlarını yapamadıklarını söyledi.

Normal işlerinin yanı sıra temizlik yapmak ve elbise yıkamak zorunda bırakıldıklarını belirten huzurevi çalışanları, koruyucu maske ve ekipman olmadan çalıştırılmaktan şikayet ediyorlar. Yaşlıların tek başlarına odalarında yaşamlarını yitirdiklerini söylüyorlar.

HUZUREVİNDEKİ DURUM: BİR CEHENNEM

Huzurevindeki durum ve koşulları anlatmak için “Bir cehennem”, “Yaşam savaşı” ve “Şok edici” ifadelerini kullanıyorlar. Kaosun hüküm sürdüğünü ve şeflerin azarlamalarına maruz kaldıklarını söylüyorlar.

Helsingin Sanomat gazetesi de, cumartesi günü Helsinki’de bulunan 3 huzurevinden Bölge İdare Kurumuna şikayet başvuruları yapıldığını yazdı.

Doğu Finlandiya Polisi’nde görevli Komiser Minna Immonen, Bölgesel Hükümet Dairesi ile birlikte huzurevlerindeki ölümler hakkında inceleme başlattıklarını açıkladı.

Sağlık ve Refah Enstitüsü (THL), cumartesi günü ülkede 80 yeni korona vakası olduğunu ve 9 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Son açıklanan rakamlarla birlikte koronavirüsüne yakalanların sayısı 4 bin 475’e, ölenlerin sayısı 186’ye yükseldi.

İsveç’te kemer sıkma politikaları yaşlıların ölümlerine neden oldu

İsveç'te koronavirüs sebepli 500 iş kazası İş Çevresi Kurumu'na bildirildi

Birleşik Krallık’ta insanlar bakımevlerinde ölüme terkediliyor

Norveç’te koronavirüs nedeniyle işsizlik artıyor, sendikaların üye sayısı çoğalıyor

Danimarkalı komünistlerden eylem: Aşı üretimi kamulaştırılsın