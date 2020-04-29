Koronavirüs mü, üniversitenin baskısı mı?

Yeditepe Üniversitesi öğrencisi

Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim ve çift anadal yapmaktayım. Öncelikle korona sürecinde okuduklarımdan yola çıkarak, yaşadığım sorunların bana özel olmadıklarını bildiğimi söylemek istiyorum. Özel üniversitelerin bu kadar yaygın olduğu bir dönemde kendi yaşadığım sorunlardan bahsetmek istiyorum; psikolojik ve ekonomik boyutlarından. Zaten giderek kötüleşen bir ekonomik durum içerisinde okul ücretlerini ödememiz de zorlaşmıştı. Bu yeni bir sorun değil aslında fakat şu an ki korona krizi sürecinde daha farklı bir hal almış durumda. Annem ve babam tüm o evde kal çağrılarının arasında işlerine gitmeye devam ediyorlar mecburen çünkü hiç kimse onların evde kalmasının yolu hakkında açıklama yapmıyor. Evde kalmaları okul ücretimi ödeyememeleri, ev kiramızı ödeyememeleri anlamına geliyor.

ÖĞRENCİLER GÖZETİLSİN

Tüm bunların dışında bir yandan da normalin üstünde ödev, sınav ve iş yükü sorumluluğunun altında yıkılıyorum. Üstelik okul yaptığı açıklamalarda kesin bir şeyler söylemediğinden belirsizlik durumu yaşıyorum. Her hoca farklı şekil ve yöntem ile bu süreci yönetiyor. Alışık olmadığım bir sistem olmamasına karşın kullandığımız Moodle sistemi dışında Google Meet ve Zoom gibi farklı uygulamalar kullanıyoruz. Bazı hocalar bunlardan o kadar uzak ki sadece ödev verip durumu kendilerince kotarmaya çalışıyorlar. Teslim tarihleri konusunda zaten katı olan bir fakültedeyim fakat bu süreçte bile esneklik sağlanmıyor. Derslerle uğraşırsak psikolojik olarak iyi olacağımızı söylüyorlar fakat şu an normal zamanda başarılı bir öğrenci olmama rağmen geçebileceğim bir sürü dersi takip edemediğimden okulumun uzaması ve bu durumda da aldığım bursun kesilmesi olasılığı var. Okul ücretleri konusunda soru sorduğumuzda normalden daha fazla çalışıldığını ve bu konuda neyi sormak istediğimizi anlamadıklarını söylüyorlar. Böylesine piyasalaşmış bir eğitim sistemi içerisinde başarıdan söz etmemiz maalesef ki çok zor bunu biliyorum. Yine de kendimi kısaca ifade etmem gerekirse; “bizim psikolojimizi daha fazla bozacak ve bizi daha da zor duruma düşürecek yükler yüklenmesin bize.” Tabii ki ödevlerimiz olacak ama böylesi zor bir süreçte bizi gerçekten geliştirebilecek şekilde ödevlerimiz olsun; hocalarımızın bizi başlarından savmak için üstünkörü verdikleri ödevler şeklinde değil. İsteğim şu ki en azından böyle zor bir süreçte okul ücretlerinin alınmasın ve öğrenciye yönelik, öğrencinin başarısına, geleceğine yönelik eğitim verilsin.