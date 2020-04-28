CHP’li Gaytancıoğlu: Cargill’e yüzde 70 vergi indirimi, AKP’nin Cargill sevdası

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yatırım teşviki verdiği şirketlerden ABD'li gıda tekeli Cargill’e yüzde 70 vergi indirim uygulayacağını belirterek “AKP’nin bu bitmek bilmez Cargill sevdasının altında ne olduğunu anlayabilmiş değiliz” diyerek sermayeye para aktarımını eleştirdi. Gaytancıoğlu, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi yönünde raporlar hazırlamış olan Cargill'in yüzlerce işçiyi sendikalı oldukları gerekçesiyle işten attığını da hatırlattı. Gaytancıoğlu, hükümetin özelleştirme ve ithalat politikasını "Biz bu ürünleri niye ithal ediyoruz? Üretemediğimizden mi? Hayır. Birileri bizim bunları üretmemizi istemediği, aksine uluslararası gıda emperyalizmine bağımlı olmamızı istediği ve de AKP bu yanlış politikalarda inat ettiği için" ifadeleriyle değerlendirdi. Gaytancıoğlu, "Küresel sermaye ile kol kola girerek yerli ve millî olunmaz, ancak taşeron olunur" dedi.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yatırım teşviki verdiği şirketler arasında, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi sürecinde gündeme gelen Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) üreticisi ABD merkezli Cargill’in de yer almasını değerlendirdi. Gaytancıoğlu, “AKP, Cargill’i düşündüğünün yarısı kadar milleti düşünseydi işsizlikte rekor kırmaz; milletimiz nasıl geçineceğim diye kara kara düşünmezdi” diye belirtti.

Cargill’e yüzde 70 vergi indirimi uygulanacağı ve KDV ve gümrük vergisinden istisna tutulacağının basında yer aldığını ifade eden Gaytancıoğlu, “Bakanlık tarafından kurumlar vergisi indirimi de yapılarak şirketin 44 milyon 659 bin 79 liralık yatırımına da 'katkı' sunulacak” dedi.

“AKP’NİN CARGILL SEVDASININ ALTINDA NE OLDUĞUNU ANLAYABİLMİŞ DEĞİLİZ”

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesinde, Türkiye’ye nişasta bazlı şekerin girmesinde hep aynı şirketin adınının duyulduğunu vurgulayan Gaytancıoğlu şunları söyledi: “Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi yönünde raporlar hazırlamış olan Cargill, yüzlerce işçiyi sendikalı oldukları gerekçesiyle işten atmıştır. AKP’nin bu bitmek bilmez Cargill sevdasının altında ne olduğunu anlayabilmiş değiliz. Bu uluslararası şirketler kârlarını almaya bakar ve çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yaparlar. Bizim yapmamız gerekense, yerli üretimi, sağlıklı ve güvenilir gıdayı halkımıza sunmak olmalıdır. Edirne’nin tarihî çarşılarındaki esnaftan dükkânlarının kapalı olduğu döneme ait kiraları bile isteyen AKP, işte bu şirketlere milyonları dağıtıyor. Milletin parasını niçin bu şirketlere akıtıyorlar?”

“KÜRESEL SERMAYE İLE KOL KOLA GİREREK YERLİ VE MİLLÎ OLUNMAZ, ANCAK TAŞERON OLUNUR”

Koronavirüs salgınıyla birlikte özelleştirilen şeker fabrikalarının değerinin bir kez daha anlaşıldığının altını çizen Gaytancıoğlu, “Çiftçimiz için, halkımızın sağlığı için bu fabrikalar olmazsa olmazımızdır. Ne var ki bizi uluslararası güçlere bağımlı kılmak isteyenler bu özelleştirmeleri savunuyorlar. Şeker fabrikalarını özelleştiren, ülkemize sağlıksız nişasta bazlı şeker girsin diye kapıları ardına kadar açan hükûmet, şimdi de gümrükleri sıfırlayarak melas (şeker pancarının atığı) ithaline başladı. Biz bu ürünleri niye ithal ediyoruz? Üretemediğimizden mi? Hayır. Birileri bizim bunları üretmemizi istemediği, aksine uluslararası gıda emperyalizmine bağımlı olmamızı istediği ve de AKP bu yanlış politikalarda inat ettiği için. Yapmamız gereken, başka ülkelerin şirketlerini, çiftçilerini değil ülkemizi ve üreticilerimizi desteklemektir. Türkiye kendisine yetecek, halkını sağlıklı bir şekilde besleyecek, çiftçisine destek olacak üretim politikalarına dönmelidir. Küresel sermaye ile kol kola girerek yerli ve millî olunmaz, ancak taşeron olunur” dedi. (HABER MERKEZİ)

Cargill fabrikası ile ilgili yargı kararları için "hak ihlali" kararı verildi

Cargill işçileri 500. gündür direnişte

Cargill işçileri patronun işe iade kararına uymasını istedi

Cargill işçileri: Emek verilmeden, mücadele edilmeden hak kazanılmaz

İşe iade kandırmacası: Davayı kazanan işçiler işe alınmıyor