Cargill iÅŸÃ§ileri: Emek verilmeden, mÃ¼cadele edilmeden hak kazanÄ±lmaz

Bursa'da iÅŸten atÄ±lan Cargill iÅŸÃ§ileri Evrensel'e mektup yazdÄ±: YaÅŸasÄ±n sendikal mÃ¼cadelemiz, yaÅŸasÄ±n Ã¶rgÃ¼tlÃ¼ mÃ¼cadelemiz.

Ä°ÅŸten atÄ±lan Cargill Ä°ÅŸçileri

Bursa

Amerika’nÄ±n gÄ±da devi Cargill 1999 yÄ±lÄ±nda niÅŸasta bazlÄ± ÅŸeker ve hayvan yemi üreten fabrikasÄ±nÄ± Bursa’nÄ±n Orhangazi ilçesinde kurmuÅŸ ve faaliyetlerine baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Cargill’de çalÄ±ÅŸma hayatÄ± birtakÄ±m kriterlere tabii idi. Ä°ÅŸinizi iyi yapÄ±yor olmanÄ±z firma yetkilileri tarafÄ±ndan yeterli görülmüyordu. Biraz daha konuyu açarsak yöneticilerin görevlendirdikleri bölümlerde iyi performans sergilemeniz, yöneticilerimiz açÄ±sÄ±ndan yeterli deÄŸildi. Onlar hep daha fazlasÄ±nÄ± istiyorlardÄ±. FabrikanÄ±n baÅŸka bölümlerini de öÄŸrenip herhangi bir eleman ihtiyacÄ± olduÄŸunda eksik olan bölgelere diÄŸer bölümlerden çalÄ±ÅŸanlarÄ± gönderiyorlardÄ±. Fakat tüm bunlar da yeterli deÄŸildi. GÄ±da güvenliÄŸi ve iÅŸ güvenliÄŸi hakkÄ±nda raporlama hazÄ±rlamamÄ±zÄ± istiyorlardÄ±. Bölümlerin temizlik iÅŸleri yine operatörlerin sorumluluÄŸu arasÄ±nda idi, iÅŸ makinasÄ± kullanmasÄ± için yine operatörleden destek alÄ±nÄ±rdÄ±. BazÄ± zamanlarda yemek yiyecek vaktimiz dahi kalmÄ±yordu, günümüzü yoÄŸun tempoda çalÄ±ÅŸarak geçiriyorduk. Tüm bu çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± performans görüÅŸmeleri adÄ± altÄ±nda yöneticilerimiz ile yÄ±lda 1 kere gerçekleÅŸtirdiÄŸimiz toplantÄ±da konuÅŸuyorduk. Yöneticilerimizin vereceÄŸi karar ise bizler için çok önemli idi çünkü onlarÄ±n vereceÄŸi performans kararÄ± sayesinde 1-2 puan daha fazla zam alabilirdik.

Cargill firmasÄ±nÄ±n yüksek performans beklentisine karÅŸÄ±lÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±na ödediÄŸi ücret ise bölgedeki fabrikalarÄ±n ve Türkiye’nin ekonomik ÅŸartlarÄ±nÄ±n, insanca yaÅŸam standartlarÄ±nÄ±n çok altÄ±nda kalmÄ±ÅŸtÄ±r. ÇalÄ±ÅŸanlar her geçen gün eriyen maaÅŸlarÄ±nÄ±n artÄ±k yöneticilerinin insafÄ±na bÄ±rakÄ±lamayacak kadar kötü duruma düÅŸtüÄŸünü gördüÄŸü anda 2014 yÄ±lÄ±nda Tek GÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ±na üye olmaya baÅŸlamÄ±ÅŸlardÄ±. Süreç yavaÅŸ ilerlese de 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n sonuna doÄŸru Orhangazi çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n büyük çoÄŸunluÄŸunun sendikaya destek vermesi ile gerekli olanÄ±n üstünde bir sayÄ±yla ÇalÄ±ÅŸma BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÅŸvurulmuÅŸtu.

Cargill Türkiye yönetimi Ä°stanbul genel merkezde çalÄ±ÅŸan plaza emekçilerini gÄ±da iÅŸ kolunda çalÄ±ÅŸÄ±yormuÅŸ gibi gösterip ÇalÄ±ÅŸma BakanlÄ±ÄŸÄ±nda itirazda bulundu. Bu itiraz sonucunda yetki tespiti için gerekli sayÄ±mÄ±z yükseldi. Bu itiraza da biz çalÄ±ÅŸanlar olarak en iyi yanÄ±tÄ± sendikalÄ± olabilmek için yetki tespit sayÄ±sÄ±nÄ± yakalayarak vermek istedik, üyeliklere devam ettik. Üyeliklerin arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu sayÄ±nÄ±n da yakalanabileceÄŸini anlayan Cargill yönetimi, Hükümetin niÅŸasta bazlÄ± ÅŸeker kotasÄ±nÄ± düÅŸürmesi bahanesine sÄ±ÄŸÄ±narak daralma yönüne gideceÄŸini söyledi ve 17 Nisan 2018 tarihinde 14 sendikalÄ± arkadaÅŸla birlikte kapÄ± önüne konulduk. Ä°ÅŸin garip tarafÄ± ise cumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan onaylanmayan resmileÅŸmeyen bir kanun taslaÄŸÄ± yüzünden iÅŸten çÄ±kartÄ±ldÄ±k.

Cargill yönetimi daralma bahanesinde iÅŸten çÄ±kartma yaparken ilk gözden çÄ±karttÄ±ÄŸÄ± her zamanki gibi hakkÄ±nÄ± arayan sendika konusunda öncülük etmiÅŸ 14 kiÅŸi oldu. Cargill, böylelikle sendikal mücadeleye engel olabileceÄŸini düÅŸünmüÅŸtür. ÇÄ±kartÄ±lan arkadaÅŸlar içerisinde fabrikanÄ±n kurulumundan bu zaman kadar emek vermiÅŸ çalÄ±ÅŸanlar ile yüksek performans ödülleri alan çalÄ±ÅŸanlar da var. Ä°ÅŸin en ilginç yanÄ± ise niÅŸasta bazlÄ± ÅŸeker kotasÄ±nÄ±n uygulanmadÄ±ÄŸÄ± bölümlerden çÄ±kartÄ±lan arkadaÅŸlar var ve çÄ±kartÄ±lan bu arkadaÅŸlarÄ±n yerine fabrikanÄ±n diÄŸer bölümlerden eleman kaydÄ±rÄ±larak üretimin kesintisiz devam etmesini istemektedirler. Ä°ÅŸ daralmasÄ±nÄ± öne süren yönetim fabrikadaki yoÄŸun iÅŸ temposuna ayak uydurabilmek için 12 saatlik çalÄ±ÅŸma periyotlarÄ± belirlemiÅŸ ve çalÄ±ÅŸanlara fazla mesai zorunluluÄŸu getirmiÅŸtir. Yani daralma sendikalaÅŸmanÄ±n önüne geçebilmek için iyi bir fÄ±rsattÄ± Cargill yönetimi için.

YaÅŸanan bu durum karÅŸÄ±sÄ±nda sendikamÄ±z avukatlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile Cargill yönetimine iÅŸe iade ve sendikalaÅŸmayÄ± engelleyici faaliyetlerde bulunmak suçlamasÄ± ile dava açtÄ±k. Bir an önce yapÄ±lan bu haksÄ±z hukuksuz tutumun son bulmasÄ±nÄ± ve yÄ±llarca emek verip büyük mücadeleler verdiÄŸimiz iÅŸyerimizde tekrar iÅŸbaÅŸÄ± yapmak için mücadelemize, fabrika önünde sendikamÄ±zla birlikte direniÅŸe geçtik. DireniÅŸ kamuoyunun, kitle örgütlerinin, siyasi partilerin destekleri ile birlikte yankÄ± uyandÄ±rÄ±yor. Fabrika önüne kadar gelerek, verdikleri destekleri ile bu hukuksuzluÄŸa karÅŸÄ± yanÄ±mÄ±zda duran insanlarÄ±n olmasÄ± ise biz çÄ±kartÄ±lan iÅŸçilere moral motivasyon anlamÄ±nda büyük katkÄ±da bulunuyor.

Bizler biliyoruz ki emek verilmeden mücadele edilmeden hak kazanÄ±lmaz. Mücadeledeki kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tekrar iÅŸbaÅŸÄ± yapana kadar, gerek Orhangazi fabrikasÄ± önünde gerek ise Cargill genel merkezinin de içinde bulunduÄŸu AtaÅŸehir’deki plazada devam edecektir.

YaÅŸasÄ±n sendikal mücadelemiz, yaÅŸasÄ±n örgütlü mücadelemiz...

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