Cargill işçileri patronun işe iade kararına uymasını istedi

Bursa Orhangazi’de 459 gündür direnen ve işe iade davalarını kazanan Cargill işçileri mahkeme kararının uygulanmasını istiyor. Tekgıda-İş Sendika Uzmanı Suat Karlıkaya, “Mücadeleyi mahkemeyi kazanmak için değil tekrar iş başı yapmak için verdik” diye konuştu.

Tekgıda-İş Sendika Uzmanı Suat Karlıkaya, Cargill fabrikasının önünde direnişte olan işçiler ile birlikte yaptığı açıklamayı Cargill İşçileri Komitesi hesabından yayımladı. Cargill yönetiminin yasalara uyarak işe iade kararını uygulaması çağrısı yapan Karlıkaya, "Unutulmamalıdır ki Cargill uluslararası bir firma. Sadece Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre değil uluslararası kanunlara da uyması gereken bir firmadır. Bizler bu fabrikanın önünde aylarca beklediysek bu fabrikada iş başı yapmadan bu mücadeleyi bırakmak gibi bir niyetimiz yok. Sadece bugüne kadar yaptığımız tüm eylemler ne Cargill yöneticilerine, Cargill firmasına karşı olumsuz bir tavır sergilemedik. Aksine burada bir hata yapılmıştır’ dedik ve bu hatanın düzeltilmesini istedik. İşte Cargill’in bugün yapması gereken bu hatayı düzeltmektir. Bizler mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğimizi bir kere daha hem Cargill yönetimine hem de kamuoyuna tekrar belirtmek isteriz. Bizler bu mücadeleyi mahkemede kazanmak için değil tekrar iş başı yapmak için verdik. Hakkımız olan şeyi istiyoruz” dedi.

Karlıkaya, mahkeme kararının uygulanmaması durumunda mücadelenin süreceğini, direnişin İstanbul Ataşehir'de bulunan Cargill Genel Merkez önüne taşınacağını ifade etti. (İstanbul/EVRENSEL)

İşe geri dönmek için 449 gündür direnişte olan Cargill işçileri davayı kazandı