28 Nisan 2020 17:35

CHP’li Polat’tan iddia: İktidar üreticilerinden maske almak yerine, rüşvet istiyor

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, iktidarın maske ihracatçısı firmaların gerçekleştireceği bir maske ihracatı için bir ücretsiz maske talep ettiğini iddia etti.

Tokalaşan iki el ve arka planda yukarıdan aşağıya dökülen dolar banknotları

Fotoğraf: Pixabay

  • ANASAYFA
  • EKONOMİ
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    CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Bakanlığın maske ihracatı yapan firmalardan rüşvet aldığını savunarak iktidarın maske ihracatçısı firmaların gerçekleştireceği bir maske ihracatı için bir ücretsiz maske talep ettiğini iddia etti.

    CHP’li Mahir Polat, Bakanlığın maske ihracatı yapan firmalardan rüşvet aldığını savunarak duruma tepki gösterdi. Polat, “Ülkemizde insanlar maskeye hala ulaşmakta zorluk yaşıyor. İktidar ise üreticilerden maskeleri almak yerine, firmalardan rüşvet istiyor. Ücretsiz 1 maske karşılığında 1 maskenin ihracatına izin veriliyor” ifadelerini kullandı.

    "İHRACAT İÇİN RÜŞVET ALINIYOR"

    İnsanların maskelere ulaşamadığına dair sürekli şikayet aldıklarını belirten Polat, iktidarın ise Mart ayında maske ihracatını ön izne bağladığını ifade etti ve "maske üreticilerinden maskeleri almak yerine, firmalardan rüşvet istiyor. 1 adet cerrahi maske karşılığında 1 cerrahi maske ihracatına, 1 adet koruyucu tulum karşılığında 3 adet koruyucu maske ihracatı gibi farklı talepler karşısında maske ihracatına izin veriliyor" diye belirtti. Polat "Bu firmaların hangi ülkeye ne kadar maske ihracatı yaptığı şeffaf bir şekilde açıklansın" dedi.

    Mahir Polat'ın ifadeleri şöyle oldu: “Ülkemizde yurttaşlarımız maskeye ulaşamazken, yurtdışına maske ihracatının devam etmemesi gerektiği konusunda defalarca uyardık. Önce kendi yurttaşlarımıza maske yetiştirmemiz gerekiyor. Bu işin ticareti olamaz. Salgın dünyayı etkisi altına almış ve ülkemiz için tehdit oluştururken, şubat ayı içerisinde yoğun bir maske ihracatından bahsediliyor. Her fırsatta önlemlerini aldıklarını söylüyorlar, ama halk 1 maskeye ulaşamıyor. Salgın tehdit oluştururken sadece 1 ay önce maske ihracatı yapılmasına nasıl izin verilebilir. Mart ayında maske ihracatını ön izne bağladılar. Ama iktidar maske üreticilerinden maskeleri almak yerine, firmalardan rüşvet istiyor. 1 adet cerrahi maske karşılığında 1 cerrahi maske ihracatına,  1 adet koruyucu tulum karşılığında 3 adet koruyucu maske ihracatı gibi farklı talepler karşısında maske ihracatına izin veriliyor. İktidarın 1 maskeyi parasıyla alacak, üreticiye hakkını verecek bütçesi yok mu gerçekten? Ayrıca uzun bir süre sadece belirli firmalara maske için izin verdiler. Bu firmaların açıklanması gerekiyor. Bu firmaların hangi ülkeye ne kadar maske ihracatı yapıldığı şeffaf bir şekilde açıklansın.” (EKONOMİ SERVİSİ)

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