DHA'dan mülteci genci vuran polisi aklama çabası: Bacağından vuruldu

Polisin göğsünden vurduğu gencin haberini servis eden Demirören Haber Ajansı, haberi “Polisin uygulamasından kaçtı, bacağından vurularak yakalandı” diyerek verdi. Pek çok haber sitesi de haberi DHA'nın servis ettiği şekilde kullandı.

Ancak Suriyeli gencin göğsünden vurulduğu görüntüler ortaya çıktıktan sonra haber siteleri haberi “Adana’da uyarı ateşi sırasında kazara şüpheliyi vuran polis açığa alındı” diyerek güncelledi.

‘KAZARA ATEŞLENDİ’ VURGUSU

Sabah gazetesi haberi “Uygulamadan kaçan genç yanlışlıkla vuruldu” dedi. Sabah polisin silahı “yere doğru tuttuğu” vurgusu yaparken silahın “kazara” ateşlendiğini yazdı.

Habertürk ise haberinde “Uygulamadan kaçınca yanlışlıkla vurulan genç öldü” dedi. Haberin detayında ise gencin kazara vurulduğu özellikle belirtildi ve “Adana'da uygulama noktasından kaçınca polis tarafından kazara vurulan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.” denildi. (MEDYA SERVİSİ)

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