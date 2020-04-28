Kayseri'de Emek Gençliğinden, genç işçilere çağrı: Birlik olmaktan başka şansımız yok

Kayseri'de Emek Gençliği üyeleri, koronavirüs salgını sürecinde genç işçilerin çalışma koşullarının gerekli tedbirler alınmadan devam ettirilmesine ilişkin oto sanayi bölgesinde bildiri dağıtımı gerçekleştirdi. Dağıtılan bildiride, başta genç işçiler olmak üzere "tüm işçilere ücretli izin verilmelidir" dendi.

Kayseri’de genç işçilerin çalıştığı oto sanayi bölgesinde Emek Gençliği üyeleri tarafından dağıtımı yapılan bildiride, salgın koşullarında genç işçilerin hayatları hiçe sayılarak çalıştırılmasına ve gerekli önlemlerin alınmamasına, gün içinde kısa ve dönüşümlü çalışmalar ile virüsün bulaşma riskinin azaltılabileceği vurgusu yapıldı. Bu sürecin genç işçilere, sağlıklarının hiçe sayılması bir yana, maddi sonuçlarının da olduğu belirtildi. Pandemi koşullarının hayatı olumsuz etkilemesi ve bunun maddi sonuçlarının da can yakıcı olduğu, tüm bu sorunların örgütlü mücadele ile çözüleceği çağrısını yineleyen bildiride şu ifade kullanıldı:

"Emek Gençliği olarak; sağlığımızı ve geleceğimizi karartanlara karşı birlikte olmaktan başka şansımız yoktur. Yaşadığımız koşulların iyileştirilmesi mümkündür. Yaklaşan 1 Mayıs işçi bayramında birlik, mücadele ve dayanışma günümüzde taleplerimizin karşılanması için söz söylemeliyiz." (Kayseri/EVRENSEL)

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