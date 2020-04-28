Türkiye'de koronavirüs: 2992 ölüm, 114 bin 653 vaka | Öne çıkan gelişmeler (28 Nisan)

SON 24 SAATTE 92 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 92 kişi hayatını kaybetti ve toplam can kaybı sayısı 2 bin 992'ye yükseldi.

Son 24 saatte 29 bin 230 test yapıldı ve 2 bin 392 kişiye tanı kondu. Açıklanan tabloda toplam vaka sayısının 114 bin 653 olduğu belirtildi. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 38 bin 809.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabından, “Son 24 saatte 5 binden fazla hastamız iyileşti. İyileşen toplam hasta sayımız 40 bine yaklaştı. Yoğun bakım ve entübe sayısında düşüş sürüyor. Yeni vaka sayısı öngörülen seyirde. Çok yakında 1 milyon testi aşmış olacağız. Bu başarıyı riske atmayalım" ifadesini kullandı.

Son 24 saatte 5.000’den fazla hastamız iyileşti. İyileşen toplam hasta sayımız 40.000’e yaklaştı. Yoğun bakım ve entübe sayısında düşüş sürüyor. Yeni vaka sayısı öngörülen seyirde. Çok yakında 1 milyon testi aşmış olacağız. Bu başarıyı riske atmayalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/J33oSpzuH1 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 28, 2020