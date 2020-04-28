Türkiye'de koronavirüs: 2992 ölüm, 114 bin 653 vaka | Öne çıkan gelişmeler (28 Nisan)

Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin günün öne çıkan olayları, açıklamalar ve analizler...

28 Nisan 2020 09:00
Son Güncellenme: 28 Nisan 2020 19:21
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20:38

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1-2 VE 3 MAYIS İÇİN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında “Sokağa Çıkma Kısıtlaması Genelgesi” gönderdi. Genelge ile büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak’ta 30 Nisan Perşembe günü saat 24.00 ile 03 Mayıs Pazar günü saat 24.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

İçişleri Bakanlığı Genelgesine göre, ramazan ayı nedeniyle, sokağa çıkma kısıtlamasının öncesinde 30.04.2020 Perşembe günü market, bakkal ve manavların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlendi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 01.05.2020 Cuma günü market, bakkal ve manavlar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri market, bakkal ve manavlar kapalı olacak.

1.05.2020 Cuma, 02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak.

 

19:19

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SON 24 SAATTE 92 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 92 kişi hayatını kaybetti ve toplam can kaybı sayısı 2 bin 992'ye yükseldi.

Son 24 saatte 29 bin 230 test yapıldı ve 2 bin 392 kişiye tanı kondu. Açıklanan tabloda toplam vaka sayısının 114 bin 653 olduğu belirtildi. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 38 bin 809.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,  kişisel Twitter hesabından, “Son 24 saatte 5 binden fazla hastamız iyileşti. İyileşen toplam hasta sayımız 40 bine yaklaştı. Yoğun bakım ve entübe sayısında düşüş sürüyor. Yeni vaka sayısı öngörülen seyirde. Çok yakında 1 milyon testi aşmış olacağız. Bu başarıyı riske atmayalım" ifadesini kullandı.

Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 992'ye yükseldi

Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 992'ye yükseldi

 

16:12

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ASM'DE ÇALIŞAN İŞÇİLER ÜCRETSİZ ULAŞIM VE OTOPARK HİZMETİNDE KAPSAM DIŞI BIRAKILDI

Sağlık çalışanı kartı kapsamında ücretsiz ulaşım ve otopark hizmeti verilmesiyle ilgili başlatılan uygulamada Aile Sağlığı Merkezinde (ASM) çalışan işçiler kapsam dışı bırakıldı. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Anadolu Şubesi, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne yazdıkları dilekçeyle duruma tepki gösterdi.

ASM'de çalışan işçiler ücretsiz ulaşım ve otopark hizmetinde kapsam dışı bırakıldı

ASM'de çalışan işçiler ücretsiz ulaşım ve otopark hizmetinde kapsam dışı bırakıldı

15:58

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HDP'Lİ TOĞRUL: KAÇ İŞÇİDE KOVİD-19 TESPİT EDİLDİ?

HDP Antep Milletvekili Mahmut Toğrul, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Türkiye ve Antep'te işçilerin koronavirüs (Kovid-19) salgınından nasıl etkilendiğini sordu.

HDP'li Toğrul, Çalışma Bakanı Selçuk'a Kovid-19 tespit edilen işçi sayısını sordu

HDP'li Toğrul, Çalışma Bakanı Selçuk'a Kovid-19 tespit edilen işçi sayısını sordu

15:34

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ADALET BAKANI GÜL, KOVİD-19 TANISI KONULAN TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERE İLİŞKİN KONUŞTU

Tutuklu ve hükümlülere ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "4 ayrı cezaevinden 120 tutuklu ve hükümlüye Covid-19 tanısı konuldu, tamamı hastanelerde tedavi altında, sağlık durumları iyi" dedi.

Adalet Bakanı Gül: 4 ayrı cezaevinde 120 tutuklu ve hükümlüye Kovid-19 tanısı konuldu

Adalet Bakanı Gül: 4 ayrı cezaevinde 120 tutuklu ve hükümlüye Kovid-19 tanısı konuldu

15:18

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ADALET ARAYAN İŞÇİ AİLELERİ: SALGIN DÖNEMİNDE İŞÇİLER VİRÜSE MARUZ BIRAKILDI

İş cinayetlerinde hayatını kaybeden işçilerin aileleri olan Adalet Arayan İşçi Aileleri, 28 Nisan’ın "İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybedenleri Anma ve Yas Günü" ilan edilmesini istedi. Koronavirüs salgını sürecine de dikkat çekilen açıklamada, işyerinde çalışırken veya işine gidip işinden dönerken Kovid-19'a maruz bırakılan her işçinin göz göre göre iş cinayeti tehlikesine açık olacağı belirtildi.

İş cinayetinde hayatını kaybeden işçilerin aileleri: 28 Nisan anma günü ilan edilsin

İş cinayetinde hayatını kaybeden işçilerin aileleri: 28 Nisan anma günü ilan edilsin

15:07

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HDP: SALGIN NEDENİYLE 1 MİLYONU AŞKIN GÖÇMEN EMEKÇİ İŞTEN ÇIKARILDI

Halkların Demokratik Partisi (HDP) yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle Türkiye’de neredeyse tamamı güvencesiz ve kayıtsız çalışan 1 milyonu aşkın göçmen emekçinin işten çıkarılarak aileleri ile birlikte açlığa terk edildiğini söyledi.

HDP: Salgın nedeniyle 1 milyonu aşkın göçmen emekçi işten çıkarıldı

HDP: Salgın nedeniyle 1 milyonu aşkın göçmen emekçi işten çıkarıldı

15:03

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ERDOĞAN AKP MYK'DE KONUŞTU

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, partisinin MYK toplantısında konuşma yaptı. Salgınla ilgili "normalleşme takvimini olgunlaştığında paylaşacağız" diyen Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar şunlar:

"Bir müddet daha dişimizi sıkacağız, güzel günlere de kavuşacağız."

"Salgın tedbirlerini, belirlediğimiz takvime göre aşamalı olarak kaldırdıkça inşallah ülkemizde üretim çarkları yeniden tam hız dönmeye, halkımızın ve devletimizin kasası tekrar dolmaya başlayacaktır."

"Bu süreçte fedakarlık yapmaz, salgını diğer ülkelerle eş zamanlı olarak geride bırakmazsak çok daha ağır kayıplar yaşayacağımızı biliyoruz"

(HABER MERKEZİ)

13:49

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İSTANBUL ECZACI ODASI: SSK'LİLER ECZANELERDEN ÜCRETSİZ MASKE ALAMAYACAK

İstanbul Eczacı Odası, ücretsiz maske dağıtımında yaşanan yoğunluk gerekçesiyle yeni bir düzenleme yapıldığını açıkladı. Açıklamaya görei İstanbul’da, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir işyerinde SSK'li olarak çalışan yurttaşlar eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden faydalanamayacak. Yurttaşlar maskelerini çalıştıkları kurum ve işyerlerinden temin edecekler.

İstanbul Eczacı Odası: Sigortalılar eczanelerden ücretsiz maske alamayacak

İstanbul Eczacı Odası: Sigortalılar eczanelerden ücretsiz maske alamayacak

12:31

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“THY KRİZ FIRSATÇILIĞI YAPIYOR”

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, Türk Hava Yollarının (THY) yurt dışından tahliye ettiği yurttaşlar için uyguladığı bilet politikasının kabul edilemez olduğunu ifade ederek, "Bu kriz fırsatçılığıdır. Bırakın bilet fiyatlarını artırmayı gerekirse ücret alınmasın" dedi. Sümer, konuyu TBMM gündemine de taşıdı.

CHP'li Orhan Sümer: THY kriz fırsatçılığı yapıyor

CHP'li Orhan Sümer: THY kriz fırsatçılığı yapıyor

10:51

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KADİR ŞEKER HASTANEYE KALDIRILDI

Konya’da kadına yönelik şiddete müdahale ederken Özgür Duran'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Tutuklu bulunan Kadir Şeker'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Tutuklu bulunan Kadir Şeker'in koronavirüs testi pozitif çıktı

10:23

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TTB MERKEZ KONSEY ÜYESİ HALİS YERLİKAYA: SALGININ HAZİRAN AYINDA KONTROL EDİLECEĞİ GERÇEKÇİ DEĞİL

Kovid-19 vaka sayısının belirtilenden fazla olduğunu ileri süren TTB Merkez Konsey Üyesi Yerlikaya, salgının haziran ayında kontrol altına alınacağı iddialarının gerçekçi olmadığını söyledi. Yerlikaya, "Virüsün haziran ayında kontrol altına alınması bu koşullarda bile gerçekçi değildir. Henüz aşısı olmayan, herhangi bir tedavisi bilinmeyen bir enfeksiyon etkeni ile karşı karşıyayız" dedi.

Dr. Halis Yerlikaya: Kovid-19 salgınının haziranda kontrol edileceği gerçekçi değil

Dr. Halis Yerlikaya: Kovid-19 salgınının haziranda kontrol edileceği gerçekçi değil

09:41

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SALGIN VE İŞÇİLER

Gebze’den bir işçi koronavirüs salgını sürecinde gidilen 1 Mayıs'a dair yazdı:

"Bu salgına karşı henüz bir ilacın ve aşının bulunmamış olması günbegün ölümlerin artmasına yol açıyor. Özelleştirilen, kâr için faaliyet yürüten sağlık sistemi ise bir yandan sağlık emekçilerini canlarını çıkarma derecesinde sömürmeye devam ederken de bir yandan da hâlâ salgını kâra dönüştürme peşinde."

Gebze’den bir işçi yazdı: Korona düzenine karşı 1 Mayıs

Gebze’den bir işçi yazdı: Korona düzenine karşı 1 Mayıs

09:28

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AİLELER SINAVA HAZIRLANAN ÇOCUKLARINI KURSTAN ALIYOR

Ankara Sincan’da sınava yönelik özel bir eğitim kurumunda çalışan Fizik Öğretmeni Neslihan’ın anlattıkları, korona salgını sürecinde işçi ailelerinin çocuklarının eğitiminden vazgeçmek zorunda kalışının acı bir resmini çiziyor. Genellikle yoksul, emekçi ailelerin yaşadığı bir ilçe olan Sincan’daki bu özel kursta son 1 haftada 19 öğrencinin ailesi ücretini ödeyemeyecekleri için çocuklarını kurstan almış.

Aileler sınava hazırlanan çocuklarını kurstan alıyor

Aileler sınava hazırlanan çocuklarını kurstan alıyor

09:07

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BELEDİYELERİ İTİBARSIZLAŞTIRMA ÇABALARI HALKI VURUYOR

Koronavirüs (Kovid-19) salgını Türkiye’de her gün yeni ölümlere yol açmaya devam ederken, iktidarın gündeminde kendi yönetiminde olmadığı belediyelerin başlattığı kampanya ve yardımları engellemek var. İstanbul, Ankara ve İzmir Belediye meclis üyeleri ve Siyaset Bilimci Uysal, AKP'nin belediyeleri itibarsızlaştırmaya çalışırken ülke insanlarına zarar verdiğine dikkat çekti.

Belediye Meclis Üyeleri: Belediyeleri itibarsızlaştırma çabaları halkı vuruyor

Belediye Meclis Üyeleri: Belediyeleri itibarsızlaştırma çabaları halkı vuruyor

08:54

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İŞÇİLERDEN MEKTUP: GÜNDEMDE SALGIN VE GEÇİM VAR

Antep’te dokuma, tekstil ve inşaat iş kolunda çalışan işçiler Evrensel’e gönderdikleri mektuplarla taleplerini anlattı. Dokuma işçisi, bu yıl tek dertlerinin geçim olduğunu belirtirken, tekstil işçisi ise salgın döneminde temel gıda ve sağlık sektörü hariç tüm fabrikaların kapatılması ve kapalı kaldığı süre boyunca çalışanların ihtiyaçlarının karşılanmasını istedi. Kendilerine ölmekten başka bir seçenek bırakılmadığını dile getiren inşaat işçisi de, “1 Mayıs’ta yaşamak için, kaybettiğimiz haklarımızı yeniden almak için birliğimizi ve mücadelemizi büyütmeliyiz” dedi.

1 Mayıs öncesi işçilerden Evrensel'e mektup: Yaşamak için mücadelemizi büyütmeliyiz

1 Mayıs öncesi işçilerden Evrensel'e mektup: Yaşamak için mücadelemizi büyütmeliyiz

08:35

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1 MAYIS VE SAĞLIK EMEKÇİLERİ

Sağlık emekçisi Şahin Tanrıverdi Evrensel'e yazdı:

"Özcesi, işçi sınıfının kaderi ve mücadelesi ile onun bir parçası olan sağlık emekçilerinin kaderi ve mücadelesinin birbiriyle en dolaysız şekilde bağlandığı dönemeçlerden birinde bulunuyoruz. Bu bağ bugün, 1 Mayıs’ı sağlık emekçileri açısından her zamankinden daha önemli hale getirmiştir. Güvenceli ve sağlıklı bir yaşam için, birleşen talepler etrafında ortak mücadele dışında bir çıkış yolu yoktur."

Birlik ve mücadele "hayati" önemde

Birlik ve mücadele "hayati" önemde

08:13

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HASTA OLMAYAN İŞÇİYE RAPOR YAZMAK MI İŞTEN ATMAYA SEYİRCİ KALMAK MI?

İşçi mahallerinin birinde bir aile sağlığı merkezinde çalışan Dr. H. Doğan Evrensel'e, ücretsiz izne çıkarılan işçilerin rapor almaları için doktorlara gönderilmesine dair yazdı.

"Bu hengame günlerce sürdü. Rapor almak için saatlerce doktora dil döken işçiler, neden rapor veremeyeceğini anlatan doktorlar ve sürekli artan bir gerilim... Bir tarafta mesleki tutum ve hukuki gerçeklik, bir tarafta işçi arkadaşların karşılaştığı durum, açlıkla yoksullukla karşı karşıya gelişleri çok zor ve travmatik dönemler..."

Aile hekimi: Hasta olmayan işçiye rapor yazmak mı işten atmaya seyirci kalmak mı?

Aile hekimi: Hasta olmayan işçiye rapor yazmak mı işten atmaya seyirci kalmak mı?

07:58

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SAMET KALIP PATRONUNDAN KORONA FIRSATÇILIĞI

Samet Kalıp fabrikasının patronu, işçilerin 2020 yılına ait tüm ikramiye ödemelerinin durdurulduğunu ve salgın bitiminde ödeneceğini duyurdu. Kısa çalışma ödeneğine de başvuru yapan Samet Kalıp, İŞKUR ödemeleri ile gerçek ücret arasındaki farkın da ileri bir tarihte verileceğini bildirdi. "Asıl bu dönem para lazım" diyen işçiler patrona tepkili.

Salgının da faturası işçiye: Samet Kalıp patronu, ikramiyeleri salgın sonuna erteledi

Salgının da faturası işçiye: Samet Kalıp patronu, ikramiyeleri salgın sonuna erteledi

07:47

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"SAĞLIKTA ÖZELLEŞTİRME TAMAMEN DURDURULMALI"

Evrensel'e yazan SES Şişli Şubesi Eski Başkanı Rabia Tuncer, "Bu salgın dönemi bize, ortaya çıkardığı yıkımlara karşı özelleştirmelerin durdurulmasının, 'sağlıkta dönüşüm' uygulamalarından vazgeçilmesinin önemini göstermektedir" dedi.

1 Mayıs’a giderken: Sağlıkta özelleştirme tamamen durdurulmalı

1 Mayıs’a giderken: Sağlıkta özelleştirme tamamen durdurulmalı

07:30

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MÜZELERİN, GÖREVLİNİN YAŞAMINI YİTİRMESİNİN ARDINDAN KAPATILMASI

Cumhurbaşkanlığına bağlı Milli Saraylar İdaresinin CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in sorularına CİMER aracılığıyla verdiği yanıtta, Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının açıklandığı 11 Mart ile kapatıldıkları 18 Mart tarihine kadar saray ve müzeleri 6 bin 164 turistin ziyaret ettiği açıklandı. Dolmahçe Sarayı’nda bir gişe görevlisinin 14 Mart’ta hastaneye kaldırılarak, 17 Mart’ta “Akut solunum yolu enfeksiyonu ve inflüenza” nedeniyle hayatını kaybettiği açıklaması ise müze ve sarayların bu olaydan sonra kapatıldığını ortaya koydu. Çakırözer, "O ölüm tek vaka değil. Saraylarda başka duyduğumuz en az 3-4 vaka var. Bu ihmallerde sorumluğu olanların derhal soruşturulması gerekiyor” diye konuştu."

Türkiye’de salgın başladıktan sonra müzeleri 6 bin turist gezdi

Türkiye’de salgın başladıktan sonra müzeleri 6 bin turist gezdi

DÜN NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen ve 3,5 saat süren 29. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından konuştu. Erdoğan, 31 ilde 1-2 ve 3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması yapılacağını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre dün 2 bin 131 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 95 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 112 bin 261’e, can kaybı 2 bin 900’e ulaştı.

Kovid-19 - Koronavirüs salgınında son durum

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SES MYK Üyesi Aylin Akçay: Salgın döneminde sınıf çelişkileri daha berraklaştı
SES MYK Üyesi Aylin Akçay: Salgın döneminde sınıf çelişkileri daha berraklaştı

SES MYK Üyesi Aylin Akçay, 1 Mayıs'a giderken sağlık emekçilerinin sorunlarını ve taleplerini Evrensel'e anlattı.

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Türkiye'de koronavirüs: 2992 ölüm, 114 bin 653 vaka | Öne çıkan gelişmeler (28 Nisan)

Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin günün öne çıkan olayları, açıklamalar ve analizler...

Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 992'ye yükseldi
Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 992'ye yükseldi

Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saatte 92 artarak 2 bin 992'ye yükseldi.

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İngiltere’de, yaşamını yitiren emekçiler hastaneler önünde anıldı

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