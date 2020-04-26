Liman-İş: İşyerlerinde 1 Mayıs’ı kutlayacağız

Hak-İş’e bağlı Liman-İş Sendikası Başkanı Önder Avcı, “1 Mayıs’ta, gerek işyerlerimizde, gerek sosyal medyada ve 1 Mayıs günü de sendikalarımızla ortak belirlenen alanlarda ve evde, balkonlarımızda belirlenen programlara eşlik edecek ve güç katacağız” dedi.

Yazılı açıklama yapan Önder Avcı, “Koronavirüs günlerinde bir kez daha gördük ki emekçileri dayanışma korur. Milyonlarca emekçinin açlık sınırında yaşadığı, 2,5 milyon çocuk işçinin eğitim almak yerine çalışmak zorunda kaldığı, işsizlik oranının her gün arttığı ve ne yazık ki iş cinayetlerinde her ay yüzlerce işçinin hayatını kaybettiği, birilerinin ise lüks hayatlar sürdüğü ve birilerinin bir maske dahi alamadığı günler yaşıyoruz. Milyonlarca işçi ve emekçinin yardım almadan yaşayamadığı, çöplerden beslenen yüz binlerin olduğu günler yaşıyoruz. Ve adalet istiyoruz, vergide adalet, gelir dağılımında adalet istiyoruz. Alın terinin karşılığını istiyoruz. Sendikaların engellenecek kurumlar olarak görülmesini değil, demokrasinin gereği olarak görülmesini ve sendikalaşmanın önündeki engelleyici uygulamaların kaldırılmasını istiyoruz” dedi.

Salgın günlerinde zorunlu olmayan işyerlerinin genel karantina kurallarına uyumasını, işçilerini ücretli izne ayırmasını istediklerini ifade eden Avcı, “İşten atmaların yasaklanmasını, tüm işsizlerin işsizlik sigortasından yaralanabilmesini istiyoruz. Kısacası insanca yaşam, insanca çalışma koşulları istiyoruz. Ve emekçileri bu talepler için birleşmeye, sendikalaşmaya ve ortak talepler için ortak ses çıkarmaya çağırıyorum. Liman-İş ailesi olarak gerek işyerlerimizde, gerek sosyal medyada ve 1 Mayıs günü de sendikalarımızla ortak belirlenen alanlarda ve evde, balkonlarımızda yine ortak belirlenen programlara eşlik edecek ve güç katacağız” dedi. (İŞÇİ SENİKA SERVİSİ)

İşçilerin 1 Mayıs'ta da talebi aynı: Çalışırken ölmek istemiyoruz