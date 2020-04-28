DİSK/Genel-İş İzmir 7 No’lu Şube, sabah mesai saati başlamadan önce Bornova Belediyesi temizlik şantiyesinde işçilerle 1 Mayıs kutlaması gerçekleştirdi.

Kutlamada basın açıklamasını okuyan Genel-İş İzmir 7 No’lu Şube Başkanı Özgür Genç, “Kovid-19 küresel salgını ile birlikte daha açık görüldü ki; kapitalizmin kâr odaklı politikaları, artan eşitsizlikler, özelleştirilen kamu hizmetleri, ticarileştirilen sağlık ve eğitim tüm dünyada halkın sağlık durumunu ve kamu hizmetlerini olumsuz etkiledi ve bu politikalar insan ve çevre sağlığı açısından ciddi bir risk oluşturdu” dedi.

“KOVİD-19 İLE MÜCADELEDE AÇIK BİR SINIFSAL AYRIMCILIK YAŞANIYOR”

Yaşanan her krizde olduğu gibi bu salgında da gücü ve parayı elinde bulunduranlar değil emek gücünü satmak zorunda olan işçilerin, köylülerin, güvencesizlerin, küçük esnafın ekonomik ve sosyal tahribatla yüz yüze kaldığını dile getiren Genç, “Kovid-19 için alınan karantina ve izolasyon önlemlerinden çalışanlar muaf tutuluyor. Milyonlarca işçi işe gitmek zorunda bırakılıyor. Bu nedenle Kovid-19 ile mücadelede açık bir sınıfsal ayrımcılık yaşanıyor. Tüm uyarılara ve feryatlara karşın özellikle inşaat, tersane, maden gibi sektörlerde işlere ara verilmiyor ve binlerce işçinin hayatı risk altına sokuluyor. Sonuç, işçiler arasında Kovid-19 pozitif oranı ülke ortalamasının üç katı” diye konuştu.

“1 Mayıs’la umudu yükseltecek, mücadeleyi büyüteceğiz” diyen Genç, son olarak taleplerini sıraladı;

İşten çıkarmalar yasaklansın, ücretli izin verilsin istiyoruz.

Temel, zorunlu ve acil mal ve hizmet üreten işler dışında bütün işlerde salgın süresince çalışma acilen durdurulsun istiyoruz.

Sömürüsüz, baskısız, insan onuruna yaraşır bir iş, gelir ve sosyal güvenlik istiyoruz.

Demokrasi istiyoruz.

Eşit ve adil bir bölüşüm, sosyal adalet istiyoruz.

İş güvencesi, özgür toplu sözleşme hakkı ve örgütlenme özgürlüğü istiyoruz.

Belediye şirket işçilerine kadro istiyoruz.

Kamusal, nitelikli, parasız ve erişilebilir sağlık ve eğitim istiyoruz.

Hukukun üstünlüğünü istiyoruz.

Savaşsız, şiddetsiz bir yaşam istiyoruz.

Eşit işe, eşit ücret istiyoruz.

Doğanın talanı ve sömürüsüne son verilsin istiyoruz.

Hukuksuz olarak işinden edilenler işlerine geri dönsün istiyoruz.

(İzmir/EVRENSEL)

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