Liman işçileri, Haydarpaşa Limanında 1 Mayıs kutlaması gerçekleştirdi

İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu bileşenleri arasında yer alan Liman-İş İstanbul Şubesi, Haydarpaşa Limanında yerel 1 Mayıs kutlaması gerçekleştirdi. Fiziki mesafeye dikkat ederek limanda bir araya gelen işçiler salgın nedeniyle yüz yüze kaldıkları sorunlara dikkat çekti, öncelikli taleplerini sıraladı. 2 ayrı grup halinde yapılan kutlamaya yaklaşık 100 işçi katıldı.

Zorunlu alanlar dışında üretimin durdurulması, işçilere ücretli izin verilmesi, üretimin sürdüğü alanlarda yaygın test uygulanması gibi taleplerin ifade edildiği eylemde, iş yeri kutlamalarının devam edeceği dile getirildi.

Kutlamada konuşan Liman-İş İstanbul Şube Başkanı Mustafa Tayfur; “Pandemi koşullarında işçilerin korunması için mücadeleye devam ediyoruz. 1 Mayıs hiçbir koşulda engellenemez. İşçi sınıfının olduğu her yerde kutlamalar devam edecektir. Biz de şube olarak Haydarpaşa Limanı’nda taleplerimizi ifade etmek için toplandık. Ücretli izin, yaygın test, sendikal hak ve özgürlüklerin önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Salgın sürecinde elektrik, su, doğal gaz ve en temel ihtiyaçların parasız olarak karşılanmasını istiyoruz. Tüm bu talepler için işçi ve emekçileri birlik olmaya, örgütlenmeye ve mücadeleye etmeye çağırıyoruz” dedi.

Gerçekleşen 1 Mayıs kutlamasında işçiler sık sık “Ücretli izin yaygın test”, “Yaşasın 1 Mayıs”, “Birleşen işçiler asla yenilmez” sloganlarını attı. (İstanbul/EVRENSEL)

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