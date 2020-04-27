Mersin 7 Renk LGBTİ Derneğinden nefret söylemine karşı dayanışma çağrısı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın hedef gösteren söylemlerde bulunduğunu kaydeden Mersin 7 Renk LGBTİ Eğitim, Araştırma ve Dayanışma Derneği Genel Koordinatörü Yağmur Arıcan, “Kaygılıyız, endişeliyiz. Ramazan ayında sözde dini duyguları kabartarak en temel yaşam hakkımıza kast ediliyor. Demokratik kitle örgütlerini, STK’ları, sol-sosyalist partileri, belediyeleri ortak ses çıkartmaya, dayanışmaya çağırıyoruz” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, geçen cuma günü hutbesindeki ifadelerinin ardından demokratik kitle örgütleri, siyasetçiler ve barolardan Erbaş’a tepki yağdı.

Mersin 7 Renk LGBTİ Eğitim, Araştırma ve Dayanışma Derneği de nefret söylemine ilişkin açıklama yaptı.

Mersin 7 Renk LGBTİ Derneği Genel Koordinatörü Yağmur Arıcan, zor bir süreçten geçildiğini belirterek, “Muktedirlerin bu çetin süreçte bile nefret dili yetmezmiş gibi direkt hedef göstermeleri hız kesmiyor. Elbette bu ilk değil, AKP iktidarının en yetkin devlet organlarında yer alan şahıslar tarafından hep yapıldı bu, nefret körüklendi. Süleyman Soylu, daha kısa süre önce LGBTİ derneklerine nefret kustu. Bununla yetinmeyen muktedirler LGBTİ'lerle dayanışan belediye, demokratik kitle örgütlerini hedef haline getirmiştir. Kaygılıyız, endişeliyiz! Ramazan ayında sözde dini duyguları kabartarak en temel yaşam hakkımıza kast ediliyor. Biz demokratik kitle örgütleri, STK’ları, sol sosyalist partileri, belediyeleri ortak ses çıkartmaya, dayanışmaya çağırıyoruz. Birimiz hepimiz için, hepimiz birimiz için şiarı tam da bugünler için. Dayanışmak dileği ile” ifadelerini kullandı. (Mersin/EVRENSEL)

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