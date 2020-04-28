CHP'li Orhan Sümer: THY kriz fırsatçılığı yapıyor

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, Türk Hava Yollarının (THY) yurt dışından tahliye ettiği yurttaşlar için uyguladığı bilet politikasının kabul edilemez olduğunu ifade ederek, "Bu kriz fırsatçılığıdır. Bırakın bilet fiyatlarını artırmayı gerekirse ücret alınmasın" dedi. Sümer, konuyu TBMM gündemine de taşıdı.

Koronavirüs nedeniyle yurt dışından Türkiye’ye gelemeyen yurttaşların tahliyesi sürüyor. Tahliye edilenler bilet fiyatlarının yüksek olduğunu, uçuşlarda fiziksel mesafeye dikkat edilmediğini belirtiyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan CHP Milletvekili Orhan Sümer, Türkiye’ye gelmek isteyen yurttaşların büyük çoğunluğunun çalışmak için o ülkelerde olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Gelmek isteyenler ya işlerini kaybetti ya da ailelerinin yanında olmak için işlerinden ayrılmak zorunda kaldılar. THY’nin yaptığı açıkça kriz fırsatçılığıdır. Bırakın bilet fiyatlarını artırmayı gerekirse ücret alınmasın. Büyük karlar eden ve Türkiye’nin bayrak taşıyıcısı havayolu şirketi olan THY’ye de bu yakışır."

"FİZİKSEL MESAFE KURALINA UYULMUYOR"

Konuyu, TBMM gündemine de taşıyan Sümer, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın cevaplandırılması istemiyle TBMM Başkanlığına sonu önergesi verdi.

Türkiye’ye dönme imkanı bulan yurttaşların uçak fiyatlarının pahalılığından ve şikayet ettiklerini belirten Sümer, "Örneğin martta 150 avro olan İspanya’dan uçuş fiyatının nisanda 320 avroya, 150 pound olan İngiltere’den uçuş fiyatının ise 222 pounda çıktığı belirtilmektedir. Başka güzergahlar için de benzer şikayetler gelmektedir. Bilet fiyatlarının artmasına karşın bazı uçuşlarda yemek verilmediği de dile getirilmektedir” dedi.

Uçuşlarda, fiziksel mesafe kurallarına dikkat edilmediğine ilişkin görüntülerin de yolcular tarafından sosyal medyada paylaşıldığını anımsatan Sümer şu soruları sordu:

PARASI OLMAYAN NE YAPACAK?

THY’nin tahliye uçuşlarının fiyatları, ülkelere göre mart ve nisan aylarında ne kadar olmuştur?

Fark varsa bu farkın gerekçesi nedir? Bilet fiyatları hangi kriterlere göre belirlenmektedir?

Tahliye edilmek isteyen ancak bilet fiyatını karşılayamayan yolcular var mıdır? Bu yolcuların taleplerine nasıl cevap verilmektedir?

Tahliye işlemlerinin Türkiye’ye maliyeti ne kadar olmuştur? Yolcuların ödediği toplam bilet fiyatı ne kadardır?

Uçuşlarda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmekte midir?

1411 Türkiye vatandaşı daha koronavirüs nedeniyle yurtdışından Türkiye’ye getirildi

Türkiye'de koronavirüs: 2900 ölüm, 112 bin 261 vaka | Öne çıkan gelişmeler (28 Nisan)