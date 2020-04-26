26 Nisan 2020 08:27

1411 Türkiye vatandaşı daha koronavirüs nedeniyle yurtdışından Türkiye’ye getirildi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, yurt dışından bin 411 Türkiye vatandaşının daha tahliye edildiğini duyurdu.

Fotoğraf: AA

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    Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, 8 ülkeden 9 sefer ile 1411 Türkiye vatandaşının daha Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

    Kıran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün de 8 farklı ülkeden gerçekleştirdiğimiz 9 sefer ile 1411 vatandaşımızı ülkemize kavuşturuyoruz. ABD, Cibuti, Etiyopya, Gana, Moritanya, Nijerya, Senegal, Somali." ifadelerini kullandı. 

    ETİYOPYA’DAKİ 289 TÜRKİYE VATANDAŞI KAYSERİ’YE GETİRİLDİ

    Etiyopya'da bulunan 289 Türkiye vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

    Etiyopya'daki 289 Türkiye vatandaşını taşıyan THY uçağı Kayseri Havalimanına indi. Uçağa giren sağlık ekipleri, yolcuları sağlık kontrolünden geçirdi.

    Daha sonra pasaport kontrolü yapılan yolcular apronda bekletilen otobüslere bindirildi.

    Etiyopya'dan getirilen vatandaşları, daha sonra kara yoluyla karantina sürecini geçirecekleri Kayseri’deki çeşitli yurtlara gönderdiler.

    MORİTANYA VE SENEGAL'DEN TÜRKİYE’YE DÖNÜŞ

    Moritanya ve Senegal'deki Türkiye vatandaşları, uluslararası seferlerin durdurulmasının ardından, Türk Hava Yollarının (THY) özel seferiyle Türkiye’ye döndü.

    Senagal ve Moritanya'dan 166 Türkiye vatandaşı İstanbul Havalimanına ulaştı.

    Havalimanındaki kontrollerin ardından 14 gün süreyle karantinaya alınacakları Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına yerleştirilmek üzere otobüslerle Düzce'ye hareket ettiler.

    NİJERYA VE GANA'DAN 133 TÜRKİYE VATANDAŞI İZMİR'E GETİRİLDİ

    Nijerya ve Gana’daki 133 Türkiye vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

    Türk Hava Yolları uçağıyla Adnan Menderes Havalimanına gelen 2'si bebek 133 Türkiye vatandaşı, uçakta gerçekleştirilen sağlık ve pasaport kontrollerinin ardından kendilerini bekleyen otobüslere bindi.

    Vatandaşlar, 14 günlük karantina sürelerini geçirecekleri Aydın'daki Gençlik ve Spor Bakanlığı yurduna götürüldü. 

    Öte yandan aynı uçakla İzmir'e gelen 10 Kuzey Makedonya vatandaşı da işlemlerin ardından ülkelerine gitmek üzere kara yoluyla Edirne'ye doğru hareket etti. (HABER MERKEZİ)

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