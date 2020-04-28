28 Nisan 2020 08:33

ABD Başkanı Donald Trump: Çin'e ilişkin çok ciddi soruşturmalar yapıyoruz

Koronavirüsün yayılması ile ilgili Çin'i suçlayan söylemleri sürdüren Trump, "Biz virüsün ilk çıktığı yerde durdurulabileceğini düşünüyoruz. Çin, bunu çok hızlı bir şekilde durdurabilirdi" dedi.

Trump koronavirüs brifinginde bir askeri personelin maskenin nasıl takılacağına dair sunumunu dinliyor.

Fotoğraf: Beyaz Saray

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    ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilk çıktığı yer olan Çin'de durdurulabileceğini belirterek, "Çin'e ilişkin çok ciddi soruşturmalar yapıyoruz. Çin'in yaptıklarından mutlu değiliz, gelinen bu noktadan mutlu değiliz." dedi.

    Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 ile mücadelede son gelişmeler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

    ABD'de virüs vakalarının rapor edilenden daha çok olduğu iddialarına ilişkin Trump, "Söyleyebileceğim tek şey biz rakamları çok doğru bir şekilde bildiriyoruz. Diğer ülkelere bakarsanız, mesela Çin'e bakın ben bunların doğru rakamları aktardıklarını düşünmüyorum." yorumunda bulundu.

    Trump, "Çin'in virüsü bilerek yaydığı" suçlamalarına ilişkin ise "Çin'e ilişkin çok ciddi soruşturmalar yapıyoruz. Çin'in yaptıklarından mutlu değiliz, gelinen bu noktadan mutlu değiliz. Biz virüsün ilk çıktığı yerde durdurulabileceğini düşünüyoruz. Çin, bunu çok hızlı bir şekilde durdurabilirdi ve bu salgın tüm dünyaya sıçramazdı." dedi.

    Test konusunda da ABD'nin diğer tüm ülkelerden daha iyi konumda olduğunu belirten Trump, "ABD şu ana kadar 5,4 milyondan fazla virüs testi yaptı" bilgisini paylaştı.

    Salgın nedeniyle okulların da kapatıldığına işaret eden Trump, "Birçok vali, bu akademik yıl için öğrencilerinin okula dönmeyeceklerini düşünüyor. Ama ben birçok okulun kısa süre içerisinde açılacağını düşünüyorum" diye konuştu.

    BEYAZ SARAY'IN YOL HARİTASI

    Trump, Beyaz Saray'ın eyaletlerin virüs önlemlerinin gevşetilmesine yönelik yayımladığı 3 aşamalı plana yeni eklemeler yapıldığını duyurdu.

    Eyaletlerin test kapasitesine yönelik yeni bir yol haritası oluşturduklarını vurgulayan Trump, "Test kapasitemizi hızlı bir şekilde artırıyoruz. Eyaletlerin ekonomilerini tekrar faaliyete geçirmeden önce yeterli sayıda test yaptığımızdan emin olmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

    Beyaz Saray'ın yayımladığı yol haritasında ise 3 aşama bulunuyor. Bunun ilk aşamasında, testler için uygun alt yapının oluşturulması, özel sektörün test geliştirilmesi için harekete geçirilmesi, ticari ve araştırma laboratuvarların test kapasitelerinin artırılması gibi maddeler bulunuyor.

    İkinci aşamada ise hem kamu hem de özel sektörün test alt yapısının belirlenmesi ve artırılması ile tedarik zincirinin güçlendirilmesi yer alıyor.

    Planın son aşamasında ise test planlarının desteklenmesi için valiler ile federal yönetim arasında iş birliği kurulması amaçlanıyor.

    DEZENFEKTAN ENJEKTE ETMEYİ DENEYENLER OLDU

    Geçen hafta yaptığı, "virüs tedavisi için belki vücuda dezenfektan enjekte edebiliriz" önerisinin ardından bazı eyaletlerdeki kişilerin bunu denediğinin anımsatılması üzerine Trump, "Bunu neden yapıyorlar bilemiyorum." dedi.

    Bir gazetecinin, "Peki bu konuda sorumluluk alır mısınız?" sorusunu ise Trump, "Hayır, almam." diye yanıtladı. (Washington/AA)

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