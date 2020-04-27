27 Nisan 2020 09:43

ABD Başkanı Trump’tan Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a Kovid-19 telefonu

ABD Başkanı Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, Dünya Sağlık Örgütünün yapısında reform yapılması konusunda mutabık olduğu belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump (solda) elinde telefon tutuyor, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (sağda) konuşma yapıyor.

Trump fotoğrafı: Beyaz Saray | Macron fotoğrafı: DHA

  • ANASAYFA
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    ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadeleyi görüştü.

    Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, konuyla ilgili açıklamasında, telefonda görüşen iki liderin Kovid-19 salgını ile mücadelenin yanı sıra küresel ekonominin ve iş yerlerinin yeniden açılmasına yönelik çabaları ele aldıklarını belirtti.

    Deere, şunları kaydetti:

    "İki lider Birleşmiş Milletlerin (BM) salgınla mücadelesini değerlendirmek üzere en yakın zamanda BM Güvenlik Konseyi 5 daimi üyesi ile toplantı yapmayı umut ettiklerini dile getirdi. Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Macron, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yapısında reform yapılması konusunda mutabık kaldı."

    Deere, Trump ile Macron’un bölgesel konuları da ele aldığı bilgisini paylaştı.

    Trump, salgına ilişkin yanlış bilgi verdiği gerekçesiyle DSÖ’yü, "Çin’in oyuncağı" olmakla suçlamıştı. (Washington/AA)

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