Trump'ın virüse karşı dezenfektan enjeksiyonu önerisi tepki çekti 

ABD Başkanı Donald Trump, yapılan araştırmaların koronavirüsün sıcak ve nemli ortamlarda daha az yaşadığını, doğrudan güneş ışığına uzun süre dayanamadığını söyleyerek vücuda ışın verilmesi ya da dezenfektanların enjekte edilmesini önerdi.Trump'ın önerisine sağlık uzmanları tepki gösterdi.

Trump, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücünün Beyaz Saray'daki günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Müşaviri William Byran basın toplantısında virüsün sıcaklık ve güneş ışığından nasıl etkilendiğine ilişkin bir sunum yaptı. Byran, "Sıcaklığı ve nemi artırdığınızda bu, virüsün daha çok aleyhine oluyor" dedi.

Bunun üzerine Trump'tan "Ultraviyole ya da çok güçlü bir ışını vücuda aldığımızı düşünelim. Bu deri yoluyla ya da başka bir yolla olabilir. Bunu test edebilirsiniz. Pek dezenfektanları vücuda enjekte edeceğimiz bir yol var mıdır? Belki de içimizde bir çeşit temizlik yapabiliriz. Biliyorsunuz, virüs ciğerlere iniyor. Buna bir bakmak ilginç olabilir" önerisi geldi.

Byran ise Trump'ın bu önerisinin mümkün olmadığını söyledi.

Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücünde yer alan Doktor Deborah Birx de Trump'ın önerisine "Bunun tedavi olarak kullanılabileceğini sanmıyorum" yanıtını verdi.

Trump, "Aşıyı bulmaya yakınız ama bu aşının test edilmesine çok yakın değiliz. Biliyorsunuz aşıyı test etmeniz lazım ve uzun zaman alıyor" dedi.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARINA TEPKİ

Euronews'in haberine göre Trump'ın açıklamaları çok sayıda tepki aldı. Kolombiya Üniversitesi Felaketlere Hazırlık Merkezi Direktörü Dr. Irwin Redlener "Başkanın birilerine vücuda dezenfektan ve izopropil alkol (temizlik alkolü) enjekte edilmesini sorması dahi akıl almaz bir durum" yorumunu yaptı.

Berkeley Üniversitesi'nden kamu politikaları profesörü Robert Reich da Trump'ın basın açıklamalarının kamu sağlığını tehlikeye attığını belirterek propagandanın boykot edilerek uzmanlarn dinlenmesi gerektiğini vurguladı. Reich mesajında "Ve lütfen dezenfektan içmeyin" uyarısında bulundu.

"Yaz başında ülke olarak durumumuz daha iyi olabilir"

Trump açıklamalarının devamında ABD'de 23 eyalette vaka sayılarının azaldığını, 46 eyalette koronavirüs belirtisi gösteren kişi sayısının azaldığını belirterek, "Ekonomileri tekrar faaliyete geçiriyor olmamız heyecan verici ama bu, virüse karşı gardımızı düşüreceğimiz anlamına gelmez" diye konuştu.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ise, ABD'deki birçok eyaletteki durumun iyiye gittiğine belirterek, "Yaz başında ülke olarak durumumuz daha iyi olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede yapılan test sayısının 5 milyona yaklaştığını kaydeden Pence, eyaletlere de, ekonomilerini Beyaz Saray'ın yayımladığı eylem planı çerçevesinde açmaları, bir anda her şeyi eskiye döndürmeye çalışmamaları konusunda uyardı. (DIŞ HABERLER)

ABD Senatosundan koronavirüs için 484 milyar dolarlık ek bütçeye onay

ABD’de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 50 bini geçti

ABD'de hemşirelerden Beyaz Saray önünde koronavirüs protestosu