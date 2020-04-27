1 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağına tepki: Hükümet yasağı fırsata çevirmek istiyor

1 Mayıs’a sayılı günler kaldı. Sendikalar 1 Mayıs hazırlıklarını koronavirüs salgını gölgesinde sürdürürken, belediye ve sağlık iş kolunda çalışan işçilerin yaşadığı sorunları, taleplerini ve 1 Mayıs hazırlıklarını İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu bileşenleri arasında yer alan Sağlık-İş İstanbul Şube Başkanı Nedime Mutlu Yıldırım ve Belediye-İş İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Erol Özdemir'le konuştuk. Sendika şube başkanları hükümetin 1 Mayıs'ta uygulanacağını açıkladığı sokağa çıkma yasağını da eleştirdi. (İstanbul/EVRENSEL)

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