İstanbul Emek, Barış Ve Demokrasi Güçleri: Virüs değil, kapitalizm öldürür
İstanbul Emek, Barış Ve Demokrasi Güçleri 1 Mayıs programını açıkladı. Programa göre, 1 Mayıs’a kadar çeşitli alanlarda açıklamalar yapılacak.
Fotoğraf: Evrensel
İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, 1 Mayıs programını açıkladı. İşçi ve emekçiler, taleplerini 1 Mayıs gününe kadar kentin birçok noktasında yapacakları açıklamalarla haykıracak.
Koronavirüs salgını nedeniyle konfederasyonların aldığı kararla bu yıl kitlesel 1 Mayıs kutlamaları yapılmayacak. Ancak İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri 1 Mayıs gününe kadar kentin farklı yerlerinde gerçekleştireceği açıklamalarla taleplerini dile getirecek.
“Virüs değil, kapitalizm öldürür”, “ Krizin de salgının da faturası da sermaye sınıfına”, “Yaşasın 1 Mayıs”, Bijî Yek Gulan”, “Yaşasın Sosyalizm” sloganları ile gerçekleştirilecek bu etkinlik programları belli oldu.
Buna göre açıklama yapılacak yer ve zamanlar şöyle:
- 28 Nisan: Çapa Hastanesi Önü - 12.30
- 28 Nisan: Fikirtepe Fortis Sinanlı Şantiyesi Önü - 12.30
- 28 Nisan: Haramidere Sanayi önü - 18.00
- 28 Nisan: Beylikdüzü Migros Karşısı Bakır ve Pirinççiler Sanayi Sitesi - 18.30
- 29 Nisan: Sirkeci PTT önü - 13.30
- 29 Nisan: Tuzla İçmeler Köprüsü - 17.00
- 29 Nisan: İkitelli Arena Park - 18.00
- 30 Nisan: Kazancı Yokuşu Kadın Örgütleriyle kadın anması - 18.00
- 30 Nisan veya 1 Mayıs günü Kazancı Yokuşunda gerçekleştirilmesi planlanan anma program ise Valilik’ten gelecek izin ile belirlenecek.
TALEPLER
Tüm işçi ve emekçilere, 1 Mayıs günü mücadele ve dayanışmayı güçlü bir şekilde seslendirme çağrısında bulunan Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, bulundukları yerlerden dile getirecekleri taleplerini ise şöyle sıraladı:
- Tüm kaynaklar halk sağlığı için seferber edilmelidir.
- İşten çıkartmalar, ücretsiz izinler yasaklanmalı, tüm çalışanlar ücretli izne çıkarılmalıdır.
- Çalışmanın zorunlu olduğu sektörlerde, işçilerin salgına karşı korunması için hekimler ve işçilerin denetiminde önlemler alınmalıdır.
- Salgın süresince tüm faturalar devlet tarafından karşılanmalıdır.
- Kayıt dışı çalışan ve şu anda hiçbir geliri olmayan, işçi-emekçilerin, yoksul halka doğrudan gelir desteği sağlanmalıdır.
- Tüm hastaneler kamulaştırılmalıdır.
- Salgına karşı toplumun korunması için gerekli kaynak, sermaye sınıfı ve rantiyeye konacak servet vergisi ile karşılanmalıdır. Bu kaynağın kullanımı toplumun denetimine açık olarak organize edilmelidir.
- İnfaz yasasındaki ayrımcılık, devam eden kayyum politikaları ve belediyelerin çalışmalarının engellenmesi üzerinden sürdürülen siyasi baskılar son bulmalıdır. (İstanbul/MA)
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