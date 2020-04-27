İstanbul Emek, Barış Ve Demokrasi Güçleri: Virüs değil, kapitalizm öldürür

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, 1 Mayıs programını açıkladı. İşçi ve emekçiler, taleplerini 1 Mayıs gününe kadar kentin birçok noktasında yapacakları açıklamalarla haykıracak.

Koronavirüs salgını nedeniyle konfederasyonların aldığı kararla bu yıl kitlesel 1 Mayıs kutlamaları yapılmayacak. Ancak İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri 1 Mayıs gününe kadar kentin farklı yerlerinde gerçekleştireceği açıklamalarla taleplerini dile getirecek.

“Virüs değil, kapitalizm öldürür”, “ Krizin de salgının da faturası da sermaye sınıfına”, “Yaşasın 1 Mayıs”, Bijî Yek Gulan”, “Yaşasın Sosyalizm” sloganları ile gerçekleştirilecek bu etkinlik programları belli oldu.

Buna göre açıklama yapılacak yer ve zamanlar şöyle:

28 Nisan: Çapa Hastanesi Önü - 12.30

28 Nisan: Fikirtepe Fortis Sinanlı Şantiyesi Önü - 12.30

28 Nisan: Haramidere Sanayi önü - 18.00

28 Nisan: Beylikdüzü Migros Karşısı Bakır ve Pirinççiler Sanayi Sitesi - 18.30

29 Nisan: Sirkeci PTT önü - 13.30

29 Nisan: Tuzla İçmeler Köprüsü - 17.00

29 Nisan: İkitelli Arena Park - 18.00

30 Nisan: Kazancı Yokuşu Kadın Örgütleriyle kadın anması - 18.00

30 Nisan veya 1 Mayıs günü Kazancı Yokuşunda gerçekleştirilmesi planlanan anma program ise Valilik’ten gelecek izin ile belirlenecek.

TALEPLER

Tüm işçi ve emekçilere, 1 Mayıs günü mücadele ve dayanışmayı güçlü bir şekilde seslendirme çağrısında bulunan Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, bulundukları yerlerden dile getirecekleri taleplerini ise şöyle sıraladı:

Tüm kaynaklar halk sağlığı için seferber edilmelidir.

İşten çıkartmalar, ücretsiz izinler yasaklanmalı, tüm çalışanlar ücretli izne çıkarılmalıdır.

Çalışmanın zorunlu olduğu sektörlerde, işçilerin salgına karşı korunması için hekimler ve işçilerin denetiminde önlemler alınmalıdır.

Salgın süresince tüm faturalar devlet tarafından karşılanmalıdır.

Kayıt dışı çalışan ve şu anda hiçbir geliri olmayan, işçi-emekçilerin, yoksul halka doğrudan gelir desteği sağlanmalıdır.

Tüm hastaneler kamulaştırılmalıdır.

Salgına karşı toplumun korunması için gerekli kaynak, sermaye sınıfı ve rantiyeye konacak servet vergisi ile karşılanmalıdır. Bu kaynağın kullanımı toplumun denetimine açık olarak organize edilmelidir.

İnfaz yasasındaki ayrımcılık, devam eden kayyum politikaları ve belediyelerin çalışmalarının engellenmesi üzerinden sürdürülen siyasi baskılar son bulmalıdır. (İstanbul/MA)

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