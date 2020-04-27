Gıda-İş’ten işçilere 1 Mayıs çağrısı: Ancak birleşirsek saldırıları püskürtebiliriz

Gıda-İş Sendikası 1 Mayıs’a doğru çalışmalarını hızlandırdı. Sabah saatlerinde İstanbul Esenyurt’ta işçilere seslenen Gıda-İş yöneticileri, salgının neden olduğu sorunlara karşı 1 Mayıs’ta birleşme ve mücadele etme çağrısında bulundu.

Gıda-İş Genel Başkanı ve DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Aslan ile Gıda-İş Genel Sekreteri Olcay Özak’ın da aralarında bulunduğu sendika yöneticileri, Kıraç’taki işçi duraklarında işçilere seslendi. Salgına rağmen patronların üretim ısrarını sürdürdüğünü ifade eden Gıda-İş yöneticileri, işçilere örgütlenme ve birlikte mücadele etme çağrısında bulundu.

“İŞÇİ SINIFINA BİÇİLEN DEĞER; ÖLÜMÜNE ÜRETİM”

1 Mayıs’ta işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma gününün kutlanacağını hatırlatan Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan, işçi ve emekçilerin 1 Mayıs’ı iç açıcı koşullarda karşılamadığını ifade etti. İşçilerin fabrikalarda, iş yerlerinde, atölyelerde, inşaatlarda, sağlık kuruluşlarında salgın hastalıkla yüz yüze kaldığını vurgulayan Seyit Aslan, “Patronlar masraf olur diye maske bile vermiyor. Servislerde işçiler kalabalık şekilde işe gitmek zorunda kalıyor. Türkiye’de işçi sınıfına biçilen değer ölümüne üretim. Bu nedenle işçiler mutlaka sendikalarda örgütlenmeli, örgütlü mücadele etmeli. Ancak birlikte olur, kol kola girersek sermayenin saldırılarını püskürtebiliriz” dedi.

“Artık işçilere hayatlarında ölmeyecekleri çalışma koşulları sağlansın. Artık işçiler açlıkla terbiye edilmesin” diyerek işçilerin en acil taleplerini de ifade eden Aslan, işçilere fabrika ve iş yerlerinde sendikalarla irtibata geçme ve örgütlenme çağrısı yaptı. (İstanbul/EVRENSEL)

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