27 Nisan 2020 18:50
Son Güncellenme Tarihi: 27 Nisan 2020 20:05

Erdoğan açıkladı: 31 ilde 1 Mayıs dahil 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısından ardından 31 ilde, 1-2 ve 3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlamasına gidileceğini açıkladı.

GÜNCELLENDİ
Recep Tayyip Erdoğan

Fotoğraf: AA

  • ANASAYFA
  • POLİTİKA
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    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen ve 3,5 saat süren 29. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından konuştu.

    Koronavirüs salgını sebebiyle beşinci kez video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

    1 Mayıs dahil, 31 ilde 3 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlamasına gidileceğini duyuran Erdoğan, "Hafta sonları sokağa çıkma sınırlandırmasını bayram sonuna kadar sürdürmeyi düşünüyoruz" dedi.

    İBB’nin 23 Nisan vesilesiyle çocuklara gönderdiği kitapçığın bir sayfasında din adamları görselinde Alevi bir Dede’nin de yer almasına ilişkin tartışmalara değinen Erdoğan, "Dağıttıkları kitapçıklarla Aleviliği din olarak takdim eden anlayışı milletimin huzurunda telin ediyorum, kınıyorum" ifadelerini kullandı.

    Açıklamasında eşcinsellere yönelik nefret suçu işleyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın açıklamasını da sahiplenen Erdoğan “Söyledikleri de sonuna kadar doğrudur” dedi.  Erbaş’ın açıklamalarına tepki gösteren Ankara Barosunu da hedef alan Erdoğan, "Ankara Barosu başta olmak üzere kullanılan üslup, konu ve şahıs boyutunu aşıp kasıtlı İslam'a saldırı halini almıştır. Diyanet İşleri Başkanımıza yapılan saldırı devlete yapılan saldırıdır" diye konuştu.

    Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: 

    “59 AYRI ÜLKEDEN 25 BİN VATANDAŞIMIZI DAHA ÜLKEMİZE GETİRİYORUZ"

    “Küresel bir felaket halini alan Kovid-19 hastalığının üstesinden gelerek, inşallah ramazanın sonunda çifte bayram yapmayı niyaz ediyoruz."

    “Hamdolsun toplam test sayısında 1 milyona doğru gitmemize rağmen, yeni hasta ve ölüm sayımız günden güne azalıyor. İyileşen hasta sayımızın, yeni hasta sayısını geçmesi olumlu yönde önemli bir kırılma noktasıdır. Türkiye, toplam hasta sayısına göre ölüm oranı bakımından da Avrupa'daki en iyi ülke durumundadır. Dünyanın her yerindeki kardeşlerimize de sahip çıktık. Yurt dışında yerleşik olmayan eğitim, umre veya kısa süreli seyahat için gitmiş bulunan 40 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik. Şimdi de 59 ayrı ülkeden 25 bin vatandaşımızı daha ülkemize getiriyoruz. Bu vatandaşlarımızı da yurtlardaki karantina sürelerini doldurduktan sonra evlerine göndereceğiz."

    "55 ülkeye salgınla mücadele amaçlı malzeme desteği verdik."

    1-2 VE 3 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

    “Salgının kontrol altına alınmasında insanların kalabalık halde bulunduğu alanlarda ara verilmesinin büyük katkısı olmuştur. Ülkemizdeki bu güzel gidişi devam ettirmek için hafta sonu uygulamasını Bayram sonuna kadar sürdürmeyi istiyoruz. Bu hafta sonu da 31 ilimizde 3 gün süreyle sokağa çıkma sınırlandırmasını uygulayacağız. Önümüzdeki olumlu tablonun sürmesi halinde ülke genelinde hayatı normale döndürmek için planlama hazırlıyoruz. Hangi alanda hangi tarihte adımların atılacağı bu programı sizlerle paylaşacağız. Marketler cuma günü saat 09.00-14.00 arasında açık olacak.”

    "Kriz sonrası yeniden yapılanacak dünyada ülkemizin 2023 hedeflerinin ötesinde bir konuma ulaşabileceğine yürekten inanıyorum."

    CHP'Yİ HEDEF ALDI

    “Tüm bu başarıları attığımız her adımda yapılan işlere katkı vermek yerine takoz olmayı kendine misyon elde edinmiş bir muhalefet anlayışına rağmen elde etmiş olmamızdır. CHP'nin başını çektiği bu anlayış hep uzlaşma yerine çatışmayı birlik beraberlik yerine bölücülüğü, müsamaha yerine kin ve nefret körüklemeyi esas almıştır.”

    "Son olarak ABD'ye maske, yüz koruyucu, siperlik, N95 maske, tulum ve dezenfektandan oluşan tıbbi yardım malzemelerini yarın gönderiyoruz."

    "Adliyelerdeki dava, icra, şikayet, itiraz, bildirim süreleriyle ilgili ertelemenin 30 Nisan'da dolan tarihini 15 Haziran'a kadar uzatıyoruz."

    "Bizbize Yeteriz Türkiyem Kamyanyası'nda 1 milyar 850 milyon lira meblağ toplanmıştır."

    "Herhangi bir ön şart aramaksızın başvuran ve ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilenlere biner lira yardım yapacağımız destek paketini devreye aldık."

    FAHRETTİN ALTUN AÇIKLAMASI

    “Son dönemde belediyelerin yardımlarını yasakladığımız yalanlarına, İletişim Başkanımıza fütursuz saldırıların arkasında bu zihniyet vardır. İletişim Başkanımızın görevi gereği istediği yerde ikamet etme hakkı vardır. Kendisi 45 metre kare bir yerde oturmayı seçmiştir. Büyütme imkanı olduğu halde bunu yapmamıştır. Tüm mahallenin bizar olduğu 200 küsur metrekarelik mezbelelik yeri Vakıflar'dan kiralayarak bakımını üstlenmiştir. CHP zihniyete tarafından topyekün iftira ve çirkin saldırıdaki tutarsızlık, siyasi kokuşmuşluğun en bariz örneğidir. CHP Üsküdar İlçe Başkanı 'gittim evin fotoğrafını çektim, il başkanıma verdim' diyor. CHP İl Başkanı bu durumu kabul ediyor. CHP Genel Başkanı utanmadan 'ilçe başkanımız oradan geçiyormuş, fotoğraf çekme gibi bir şey yok' diyor. Belediyenin yardımlarıyla ilgili valiliklerle koordinasyon ve planlama yapılması gerektiğini söylerken onlar bambaşka işler yapıyorlar. Yalanlar silsilesi devam ediyor. Bir taraftan talimat vermedim diyor, ama ilçe başkanı da aldığı talimatın gereği gidip orada fotoğrafı çektiği, ondan sonra da burada böyle bir inşaat falan olmadığını söylüyor.

    “Adana'daki belediye başkanı fuar merkezini stantlarla bölmek suretiyle girişine de sahra hastanesi diye yazı yerleştiriyor. Yalancının mumu yatsıya kadar yanıyor, hemen yanında kongre merkezi yazıyor. Adana zaten hastane yatak kapasitesi itibarİyle de doygun şehirlerimizden bir tanesi. Orada hastanelerle Adana'nın sıkıntılarını çoktan yerine getirmiş durumdayız. Sahra hastanesi dediler, gidin bakın bakalım şu anda öyle bir şey var mı? Herşey yalan. Biz ne aldanan ne aldatan olmadık.”

    İBB'NİN DAĞITTIĞI KİTABA İLİŞKİN AÇIKLAMA

    “Dağıttıkları kitapçıklarla Aleviliği din olarak takdim eden anlayışı milletimin huzurunda telin ediyorum, kınıyorum.”

    "ERBAŞ'IN SÖYLEDİKLERİ SONUNA KADAR DOĞRUDUR"

    "(Diyanet İşleri Başkanı) Söyledikleri de sonuna kadar doğrudur. Diyanet İşleri Başkanımız o açıklamasıyla sadece inancının, ilminin, yürüttüğü görevin gereğini yerine getirmiştir." 

    "Ankara Barosu başta olmak üzere kullanılan üslup, konu ve şahıs boyutunu aşıp kasıtlı İslam'a saldırı halini almıştır. Diyanet İşleri Başkanımıza yapılan saldırı devlete yapılan saldırıdır. Faşizmin en ilkel halini yansıtan bu yaklaşımların ülkemizdeki varlığı, demokrasi, çoğulculuk, inançlara saygı gibi ilkelerin hala yerli yerine oturmadığına işaret ediyor. Demokratlık adına faşizmi, halkçılık adına millet düşmanlığını sergileyen bu mankurtların gerçek yüzleri birer birer ifşa olmaktadır. Türkiye bu zihniyetten arınma aşamasına gelmiştir." (HABER MERKEZİ)

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