İstanbul Tabip Odasından uyarı: Kovid-19'un ciddiyetinin azaldığı algısı yaratılıyor

İstanbul Tabip Odası, koronavirüsle mücadelede 20-26 Nisan haftasına ilişkin İstanbul’daki sağlık kurumlarının durumunu ve yaşananları paylaştı.

Geçtiğimiz hafta İstanbul’da iki sağlık emekçisinin koronavirüsten hayatını kaybettiğinin hatırlatıldığı raporda, İstanbul’un da içinde bulunduğu 31 ilde dört gün sokağa çıkma "kısıtlaması" uygulanmasına rağmen üretim durdurulmadığı için milyonlarca emekçi için riskin devam ettiğine dikkat çekildi.

YATAN HASTA SAYISI AZALIYOR

Hafif-orta şiddetli olguların hastaneye yatırılmayıp eve gönderilmesinin de etkisiyle yatan hasta sayısının azaldığına işaret edilen raporda hastanelerde kişisel koruyucu ekipman eksikliğinin azalsa da sürdüğüne yer verildi. Aile sağlığı merkezleri açısından sıkıntının devam ettiği belirtilirken “Sağlık emekçilerinin sağlıkta özelleştirmeye karşı otuz yıldır sürdürdükleri mücadeleyle kamu hastanelerinin korunabilmiş olmasının değeri salgın günlerinde daha iyi anlaşılıyor” denildi.

TEHLİKE SÜRÜYOR

Maske satışının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlü "emriyle" yasaklanması, dağıtımının da becerilememesinin vatandaşları mağdur ettiğine dikkat çekilen raporda şu değerlendirmeler yer verildi: “Açılışı yapılan Başakşehir Şehir Hastanesine hasta başvurusu kabul edilmiyor. İstanbul’da hasta yatağı sıkıntısı olmadığı sürekli vurgulandığı halde, Atatürk Havalimanındaki ‘sahra hastanesi’ inşaatı devam ediyor. Özel hastanelerde otelcilik hizmetleri ve benzeri gerekçelerle hastalardan astronomik fark ücretleri alınıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın erken başarı hikayesi yazmak amaçlı açıklamaları toplumda hastalığın ciddiyetinin azaldığı algısı yaratıyor. Oysa sadece PCR testi pozitif vakaları esas almakla birlikte, Sağlık Bakanlığının 26 Nisan akşamı itibarıyla açıkladığı sayılara göre Türkiye dünyadaki 193 ülke arasında vaka sayısında 7, ölüm sayısında 12. sırada bulunuyor.”

İstanbul Tabip Odası, pandeminin yedinci haftasında hastanelere başvuru ve yatan hasta sayılarında önceki haftalara göre azalmaya rağmen İstanbul’daki tehlikenin ciddiyetini sürdürdüğüne vurgu yaparak halka tedbirlere titizlikle uyma çağrısı yaptı. (İstanbul/EVRENSEL)

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