İTO: İzmir'de koronavirüs tespit edilen sağlık çalışanı sayısı 447’ye yükseldi
İzmir Tabip Odası verilerine göre, İzmir’de koronavirüs tespit edilen sağlık çalışanı sayısı 447’ye ulaştı.
Fotoğraf: İzmir Tabip Odası
İzmir Tabip Odası (İTO) 27 Nisan tarihli yayımladığı raporda, İzmir’de koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen sağlık çalışanlarının verilerini paylaştı.
Verilere göre 142’si hekim, 2’si diş hekimi, 137’si Hemşire-ebe-sağlık memuru, 81’i personel, 16’si Tıbbi Sekreter, 23’ü teknisyen, 30’u memur, 6’sı eczacı, 2’si psikolog, 5’i güvenlik görevlisi, 1’i şoför ve 2’si mühendis olmak üzere toplam 447 sağlık çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. (İzmir/EVRENSEL)
Türkiye'de koronavirüs: 2805 ölüm, 110 bin 130 vaka | Öne çıkan gelişmeler (27 Nisan)
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