27 Nisan 2020 11:48

İTO: İzmir'de koronavirüs tespit edilen sağlık çalışanı sayısı 447’ye yükseldi

İzmir Tabip Odası verilerine göre, İzmir’de koronavirüs tespit edilen sağlık çalışanı sayısı 447’ye ulaştı.

İzmir Tabip Odası İzmir'de covid-19 pozitif çıkan sağlık çalışanları verileri

Fotoğraf: İzmir Tabip Odası

İzmir Tabip Odası (İTO) 27 Nisan tarihli yayımladığı raporda, İzmir’de koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen sağlık çalışanlarının verilerini paylaştı.

Verilere göre 142’si hekim, 2’si diş hekimi, 137’si Hemşire-ebe-sağlık memuru, 81’i personel, 16’si Tıbbi Sekreter, 23’ü teknisyen, 30’u memur, 6’sı eczacı, 2’si psikolog, 5’i güvenlik görevlisi, 1’i şoför ve 2’si mühendis olmak üzere toplam 447 sağlık çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. (İzmir/EVRENSEL)

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