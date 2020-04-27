27 Nisan 2020 12:20

Koronavirüs salgınından 60 binden fazla DİSK üyesi etkilendi

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi, Kovid-19 salgınının DİSK üyeleri üzerindeki etkilerine ilişkin derlediği üçüncü raporunu yayımladı.

DİSK, İŞKUR İstanbul İl Müdürlüğü binası önünde açıklama yaptı.

Fotoğraf: DİSK

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL İŞÇİ-SENDİKA
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    Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), koronavirüs (Kovid-19) salgınının DİSK üyeleri üzerindeki etkilerine ilişkin derlediği üçüncü raporunu yayımladı. Konfederasyona bağlı sendikalar tarafından derlenen bilgilerle hazırlanan rapora göre, en az 535 DİSK üyesinin testi pozitif çıkarken, 60 binden fazla DİSK üyesi salgından doğrudan etkilendi.

    Raporda yer alan bilgiler şu şekilde:

    • Kovid-19 pozitif vaka oranı DİSK üyesi işçiler arasında Türkiye’nin 3.2 katı.
    • DİSK üyesi en az 535 işçinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.
    • En az 13 bin 754 DİSK üyesi işçinin çalıştığı 56 işyerinde üretime ara verildi veya üretim durduruldu.
    • En az bin 249 DİSK üyesi işçi çalışmaktan kaçınma hakkını kullandı.
    • Kovid-19 sebebiyle DİSK üyesi sendikaların örgütlü olduğu en az 131 işyeri kısa çalışma ödeneğine başvurdu. Başvuru kapsamdaki DİSK üyesi işçi sayısı en az 34 bin oldu.
    • Kovid-19 nedeniyle 80 işyerinde işçiler ücretli izin kullandı.
    • Kovid-19 sebebiyle evden çalışmaya geçen DİSK üyesi işçi sayısı en az 2 bin.

    Kovid-19’a karşı işyerlerinde alınan önlemlerin yetersiz olduğu belirtilen raporda, zorunlu ve acil olmayan işlerin durdurulması, işçilere ücretli izin verilmesi talep edildi. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

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