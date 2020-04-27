Türk-İş Muğla İl Temsilcisi ve Tes-İş Yatağan Şube Başkanı Fatih Erçelik, salgın nedeniyle Türk-İş’in aldığı karar gereği bu yıl 1 Mayıs’ın sembolik bir kutlama ve anma şeklinde yapılmasının düşünüldüğünü belirtti. Erçelik, 1 Mayıs’ta Tes-İş Yatağan Şube binasında Muğla’daki Türk-İş’e bağlı sendikaların şube başkanlarının katılımıyla toplantı yapacaklarını duyurdu.

Koronavirüs salgınının en çok işçileri, emekçileri etkilediğini söyleyen Erçelik, şunları belirtti:

"Sosyal bir devletin bu koşullarda alması gereken önlemlerle halkın temel ihtiyaçları karşılanmalıydı. Elektrik, su, doğalgaz, iletişim ve ulaşım gibi ihtiyaçları ücretsiz olmalıydı. Tedavi ücretsiz, erişilebilir olmalı ve ilaçlar ücretsiz halkın kullanımına sunulmalıydı. Temizlik malzemeleri de dahil olmak üzere eldiven, dezenfektan ve maske gibi ihtiyaçlar ücretsiz verilmeliydi. En önemlisi zorunlu olan sektörler dışında tüm fabrikalarda üretim durdurulmalı ve işçilerin ücretli izinli olmasını sağlanmalıydı. Bütün bunlar yapılmadığı gibi işçiler ücretsiz izin dayatması ve işten atılmalarla açlığa mahkum edildiler."

Fedakarlığın sadece işçilerden beklendiğine dikkat çeken Erçelik, “Patronlar kendilerini izole ettiler, uğradıkları zararlar karşılandı, beyaz yaka çalışanlar evden çalıştılar fakat işçiler köle şartlarında salgınla burun buruna ölüme mahkum edildiler. Bu süreçte gece gündüz demeden çalışan emekçilere ikramiye verilmelidir” dedi. Kronik rahatsızlığı olan ve 65 yaş üstü işçilerin de ücretli idari izinli sayılması gerektiğini ifade eden Erçelik, tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs’ını kutladı. (Muğla/EVRENSEL)

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