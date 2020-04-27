Kabine Erdoğan başkanlığında toplandı; gündemde 1 Mayıs da var

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü’nden beşinci dijital kabine toplantısına başkanlık ediyor. Toplantıda gündemi ağırlık olarak koronavirüse karşı alınan tedbirler ve salgının ardından normalleşme döneminde atılacak adımların oluşturması bekleniyor. Kabinede okullarda 30 Nisan’da sona erecek olan uzaktan eğitime devam sürecinin uzatılması ve cuma gününe denk gelen 1 Mayıs ile birlikte hafta sonu sokağa çıkma yasağının 3 gün olarak uygulanması formülü ele alınacak. Kabinede ayrıca 65 yaş yasağına esneme de konuşulacak konular arasında yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sınav takvimi, sınıf geçme, mezuniyetler, uzaktan eğitimin sonuçları ve önümüzdeki dönemle ilgili hazırlıklar konusunda bilgi verecek. Tedbirler kapsamında 30 Nisan’a kadar uzaktan eğitim kararı alınan okullarda bu sürecin uzatılması da konuşulacak. İlk, orta ve liselerde uzaktan eğitime devama kesin gözüyle bakılıyor. (HABER MERKEZİ)

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