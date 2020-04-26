Dilek OMAKLILAR

Ramis SAĞLAM

İzmir

1 Mayıs hazırlıkları sürüyor. İzmir’de çeşitli iş kollarında örgütlü sendikaların şube başkanları emekçilerin taleplerini anlatırken 1 Mayıs hazırlık süreçlerini de değerlendirdi. Türk İş’e bağlı Deriteks ve KESK’e bağlı BES İzmir şube başkanları işten atmaların yasaklanması ve insanca ücret taleplerinin olduğunu dile getirerek, “İşçiler çalışırken sendikalar olarak alanda taleplerimizi yükseltmeliyiz” dedi.

“İŞÇİLER FABRİKALARDA ÇALIŞIYORKEN SENDİKACILAR DA ALANDA OLABİLMELİ”

Deriteks Sendikası İzmir Şube Başkanı Makum Alagöz koronavirüs salgını döneminin başladığı günlerde Çiğli Organize Sanayi bölgesinde yer alan Akar Tekstil işçilerinin yaşadığı sorunları dile getirerek sözlerine başladı. Vaka sayılarının açıklanması, pozitif olan işçi ile temas halindeki işçilerin testten geçirilmesi talebiyle Akar işçileri iş bırakmış ve fabrika önünde saldırıya uğramışlardı. Alagöz bu süreci anlatarak fabrikadaki alınan önlemlere ve sendika olarak yaptıkları çalışmalara değindi. Gelinen noktada Akar Tekstil’de tüm işçilere test yapıldığını söyleyen Alagöz, “Şu an 7’ye yakın arkadaşımız pozitif devam ediyor, diğerleri negatife döndü. Sadece bir arkadaşımız ise hastanede yatıyor” bilgisini verdi.

Bir fabrikada çok iyi tedbir alınmasının çözüm için yetersiz olduğunu ifade eden Alagöz, özellikle sendikaların bir araya gelerek bu sürecin çözümü için yeterli adımın atmadığını söyledi. Alagöz, “Akar üzerinde konuşmalar çok yapıldı ama herkesin kendi özeleştirisini vermesi lazım. Bu özeleştiri ne? Emekçiler fabrikalarda gece gündüz çalışırken sendikacılar alanda olmamaya başladı. Yan yana gelip en azından bölgemizde yaşanan sıkıntılar ile ilgili ortak bir mücadele ağı yaratabiliyorduk önceden, ama bu süreçte salgın öncesi de yan yana gelinemedi” dedi.

1 Mayıs’ta tüm konfederasyonların ortaklaşarak mücadeleyi büyütmesi gerektiğinin altını çizen Alagöz, “Bizim de talebimiz şu, sosyal mesafeyi koruyarak, Gündoğdu’da olmalıyız. Sağlığa, eğitime bütçe diyoruz. 1 Mayıs alanlarında konfederasyon gözetmeksizin yan yana gelerek, işçilerin çalışmasına izin veriliyorsa biz de sendikacılar olarak Gündoğdu’da olmalıyız” diye konuştu.

“İŞÇİ SINIFI BİR GÜN DE OLSA ÜRETİMİ DURDURMALI”

BES Şube Başkanı Mustafa Güven ise, “Hükümetin başından beri çıkardığı genelgeler ve torba yasalara baktığımızda Kovid-19 zengin sınıflarından alınıp işçi sınıfına aşılandı. Yaklaşık 1-2 haftalık önlemlerden sonra gelinen noktada emekçiler çalışsın ama üstte kalanlar rahatına baksın şeklinde alınan önlemlerin sınıfsal niteliğini görüyoruz. Hükümetin bütün aldığı önemleri bundan önceki siyasal süreçlerde olduğu gibi Kovid-19’u ekonomik krizini yönetmekte bahane olarak kullandığını görüyoruz” dedi.

Büro iş kolunda da salgının başından beri birçok sorunla karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Güven, “13 Mart’ta özellikle 14 gün karantina süresinde dönüşümlü çalışmaya geçilmesi ile ilgili dilekçe kampanyası başlattık ve sendika olarak uyarı yazıları yazdık. Bu önlemleri de uzmanlarla görüşerek yazdık. Zorunlu olmayan yerlerde üretimin durdurulması, zorunu olanlarda da 14 gün karantina gözetilerek dönüşümlü olmalı demiştik. İzmir Adliyesinde güzel önlemler alındı ama Vergi Daire Başkanlığı daha kolay önlemlerin alınacağı yerde, gereksiz yere fazla personel bulundurarak risk alıyor, koruyucu önlemlerde de geç aldılar. Çiğli ve Yamanlar’da pozitif vakalar vardı, çalışanlara test yapılmamıştı onun girişiminde bulunduk. Sendika olarak maske dağıttık, İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı hala maske dağıtım işini beceremedi” diye konuştu.

Son olara 1 Mayıs günü için Gündoğdu’da temsili bir kutlama planının görüşmeleri olduğunu ifade eden Güven, “Hükümetin sınıfsal bir tutum takındığı yerde işçi sınıfı olarak bizim de üretimi durdurmamız gerekiyor en azından 1 Mayıs haftasında, 1 saat dahi olsa işten atmalara karşı üretim durdurulması noktasında önerimiz var. İş yerlerinde çalışma koşullarını gösteren ve taleplerimizi dile getirdiğimiz açıklamalar yapacağız. İnsanca ücret, vergide adalet taleplerimiz hala güncel” diye konuştu.