Dilek OMAKLILAR

Ramis SAĞLAM

İzmir

1 Mayıs’a günler kala İzmir’de sendikaların çalışmaları sürüyor. Sağlık-İş Genel Merkez Yöneticisi Adem Sarıçoban, 1 Mayıs’ta işyerlerinde 1 dakikalık saygı duruşu yapıp işçi marşı çalacaklarını ve taleplerini dile getireceklerini söyledi. Sarıçoban, sembolik de olsa Gündoğdu’da etkinlik yapmak istediklerini ifade etti.

İşyerlerinde yaşananları anlatan Sağlık-İş Genel Merkez Yöneticisi Adem Sarıçoban, “Hastanelerde ilk günlerde yaşadığımız sıkıntı koruyucu malzeme bulma konusundaydı, hâlâ çevre illerde tedarik zor. Özellikle Manisa için elzem bir sorun. Sağlık Bakanı her çıktığında malzeme sıkıntı yok demesine rağmen sıkıntı yaşıyoruz” dedi.

İŞÇİ SAĞLIĞI KURULLARI KURULAMIYOR

İzmir’de 30 civarında üyelerinin pozitif olduğunu ifade eden Sarıçoban, işçilere sorduklarında taleplerinin “Yaşatmak için yaşamak istiyoruz” olduğunu söyledi. Toplu iş sözleşmelerinin askıya alındı adı altında yasaklandığına dikkat çeken Sarıçoban, “Toplu sözleşme yapılmadığı için de işyerlerinde işçi sağlığı iş güvenliği kurulları kuramıyoruz, işveren yetkiniz yok diyor. Bazen zorlayarak oluşturuyoruz bazen ise oluşturamıyoruz ve bu da işçilerin hayatını ciddi şekilde etkiliyor” dedi.

KHK ile kadroya geçen sağlık işçilerinin 2 yıldır nerdeyse sıfır zamla çalıştığını aktaran Sarıçoban, “Hükümetin yüzde 4+4 zamma mahkum ettiği, ortalama 2 bin 400 lira maaş alan çok zor yaşam koşullarında yaşayan arkadaşlarımız” diye konuştu. Sarıçoban ek ödemenin işçilere de verilmesi taleplerinin de devam ettiğini aktardı.

"SALGINDA İŞÇİLERİN HAKLARI TIRPANLANDI"

Bir an önce yasal olarak ücretli izin hakkının verilmesi gerektiğini söyleyen Sarıçoban, bu talepleri görmezden gelindiği gibi salgına karşı mücadelede işçi sınıfının haklarının tırpanlandığını dile getirdi. Hükümetin çıkardığı kanunların kalıcılaşmasından kaygılandıklarını ifade eden Sarıçoban, “1 Mayıs’ta en önemli taleplerimizden biri yaygın test. Ek ödeme talebimiz baki. TİS yasakları kalmalı, üretim varsa TİS olmalı diyoruz. İşten atmaların gerçekten yasaklanmasını istiyoruz. Ücretsiz izin yasaklanmalı, ücretli izin verilmeli. Ayrıca 1 Mayıs günü, pandemi sürecinde kaybettiğimiz arkadaşlarımız için 1 dakikalık saygı duruşuyla başlayıp işçi marşını dinleyip basın açıklamasını okuyacağız. Sosyal medyada 1 Mayıs günü saat 10.00’da tüm hesaplardan 1 Mayıs Marşı çalacak. Öte yandan İzmir’in bir geçmişi var ve birlikte kutlama alışkanlığı var, bu dönemde de sembolik de olsa fiziksel mesafeyi koruyarak Gündoğdu’da etkinlik yapılmasını istiyoruz” dedi.

"YAŞAM HAKKI MI, MALİ HESAPLARI MI?"

Eğitim Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı ve KESK Dönem Sözcüsü Veysel Beyazadam ise, “Sokağa çıkma yasaklarını uzun soluklu ve en başından beri tedbirlerini alarak yapın dediğimizde sözcüler çıkıp ‘Ekonomik olarak bu maliyetin altından kalkamayız’ diyebildi, yani yaşam hakkı mı, mali hesapları mı?” diye konuştu.

Hizmet üreten emekçiler için temel sıkıntının bilgiye erişimde yaşandığını belirten Beyazdam, “İlk günden bu yana arkadaşlarımızın zor koşullarda güvensiz bir şekilde çalıştığını gördük. Çalışan, üreten kişilerin işyerlerine ulaştırılmaları, sağlık çalışanları için barınma sorununun giderilmesi gerekirdi. Genel olarak hizmet üretirken sokakta çalışan emekçiler en can yakıcı şekilde bu hastalıkla yüz yüze bırakıldılar. Yaşam hakkına bile hoşgörüyle bakmayanlardan medet ummaya gerek yok” dedi. Beyazadam şu çağrıyı yaptı: “1 Mayıs’ta pandemi sürecinden kaynaklı alanda olamayacağız belki ama sokağımızın canlanması o sathın güçlenmesini sağlamaya dönük çalışma içerisinde olabiliriz diye düşünüyorum.”

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