Ankara’da 1 Mayıs hazırlıkları hızlandı

Kovid-19 salgını nedeniyle kitlesel 1 Mayıs yapılamayacağı için sendikalar, alternatif kutlamalar için hazırlıklara başladı.

KESK, DİSK, TMMOB, ASMMO ve Ankara Tabip Odası, başkentte 1 Mayıs için merkezi bir yerde temsili katılımla bir açıklama yapmayı planlıyor. Türk-İş’e de teklif götürülecek.

Sendika ve odalar, kitlesel buluşma olmadığı için bu yıl 1 Mayıs’ta emekçilerin neredeyseler orada taleplerini haykırabileceği yöntemler bulmak için hazırlıklarını hızlandırdı.

Detaylar hafta sonu yapılacak toplantının ardından belli olacak. Ancak sendika ve odaların işyerlerinde, mahallede balkonlarda ve sosyal medyada emekçileri bir araya getirmek üzere çağrıları olacak.

ÇALIŞAN İŞYERLERİNDE 1 MAYIS’IN KUTLANMASINI İSTİYORUZ

Ankara’da 1 Mayıs’a yönelik hazırlıklarla ilgili Evrensel'e konuşan KESK Ankara Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Sultan Saygılı, resmi tatil ve salgına rağmen birçok işyerinde emekçilerin çalıştığını söyledi. Ayrıca hastaneler, belediyeler, posta hizmetleri gibi çalışmak zorundaki kimi kamu kurumlarının da olduğuna dikkat çeken Saygılı, emekçilerin çalıştığı her işyerinde salgın koşullarına karşı gerekli önlemlerin alınarak 1 Mayıs’ın kutlanmasını istediklerini aktardı.

Ülkeyi yönetenlerin “Salgına karşı birlikte mücadeleden" bahsetmesine rağmen patronların ve hükümetin salgın koşullarını fırsata çevirdiğini belirten Saygılı, salgına rağmen çalışmak zorunda bırakılanlar ile evde fırsatçıların nasıl birlikte mücadele edebileceğini sordu.

İŞÇİLER NEREDEYSE ORADA KUTLAYACAK

DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün de başkentin merkezi bir yerinde temsili bir katılımla ortak açıklama yapılacağını söyledi.

Salgın nedeniyle bu açıklamaya katılamayacak işçilerin de nerede bulunuyorlarsa orada 1 Mayıs’ı kutlaması için hazırlık içerisinde olduklarını belirten Görgün, diğer sendika ve meslek örgütleriyle alınacak ortak kararın ardından başvuruda bulunacaklarını söyledi.

Görgün, Ankara’da ortak bir kutlama için Türk-İş ile de görüşeceklerini aktardı.

SALGINA KARŞI MÜCADELEDE HAYATINI KAYBEDEN SAĞLIKÇILAR ANILACAK

Salgına karşı mücadelenin en ön cephesinde sağlık emekçileri yer alıyor. Ankara Tabip Odası Başkanı Vedat Bulut, öğle saatleri gibi belirlenecek ortak bir saatte sağlık emekçileri olarak hastane bahçelerinde bir araya geleceklerini aktardı. Salgına karşı mücadelede yaşamını yitiren sağlıkçılar ve 1 Mayıs’ı yaratan mücadelede hayatını kaybeden emekçiler için saygı duruşunda bulunulacağını belirten Bulut, sağlık emekçileri olarak taleplerini haykıracaklarını söyledi. (Ankara/EVRENSEL)

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