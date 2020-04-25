Müzisyen Ferhat Tunç, sosyal medya hesplarından program yapıyor

Ferhat Tunç, sosyal medyada her hafta program yapmaya başladı.

Hakkındaki çok sayıda dava ve hapis cezası nedeniyle sürgünde yaşayan Sanatçı Ferhat Tunç, koronavirüs günleriyle birlikte sosyal medyadan yayın yapmaya başladı.

Tunç, her cumartesi kendi YouTube ve Facebook FAN sayfası üzerinden eserlerini seslendiriyor, ülkenin sıcak gündemime ilişkin yorumlarını paylaşıyor.

Tunç, böyle dönemlerde iktidarların toplumla sanatçıların bağını koparmayı da hedeflediğini belirterek, tüm imkânlar kullanılarak bu bağı güçlendirmenin önemine dikkat çekti.

BUGÜNKÜ PROGRAMDA NELER VAR?

Arka planda Cezaevi temasının işlendiği ve çekimlerinin tamamladığı Program, bu akşam Türkiye saatiyle saat 21:00'da kendi YouTube sayfasında yayımlanacak. Ferhat Tunç, programında eski ve yeni şarkılarını seslendirirken, ülkedeki gelişmeleri sanatçı kimliğiyle yorumluyor. Sanatçı, gelen soruları da yanıtlarken, izleyiciyle ülkeye dair özlemini de paylaşıyor.

Her hafta değişik format ve içeriklerle hazırlanan programı şu linkden izlemek mümkün: https://www.youtube.com/ferhattuncofficial

(HABER MERKEZİ)