Ekonomik İstikrar Kalkanı, kredi-işsizlik fonu dahil milli gelirin yüzde 4’ünü aşmadı

Koronavirüs salgınına karşı başlatılan “Ekonomik İstikrar Kalkanı” kapsamında devreye alınan önlemlerde toplam 200 milyar liraya ulaşıldı. Yurttaşa verilen ucuz kredilerin ve işsizlik fonundan karşılanan “Kısa çalışma ödeneği” tutarının da dahil olduğu bu miktarın milli gelire oranı yalnızca yüzde 4’te kaldı.

Koronavirüs salgının neden olduğu ekonomik krizin üstesinden gelebilmek için Japonya 990 milyar dolar ile milli gelirinin yüzde 20’sini, Almanya 750 milyar avro ile yüzde 18’ini, İtalya 400 milyar avro ile yüzde 20’sini ayırdı. Türkiye’nin ayırdığı tutar 28.6 milyar avroda kaldı.

Açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan geldi. Albayrak, yaptığı yazılı açıklamayla destek paketlerine ilişkin son verileri paylaştı.

Vergi ötelemeleri, ticari hayatın aksamaması için devreye alınan tedbirler, kısa çalışma ödeneği, asgari ücret desteği ile bireysel, esnaf ve işletmelere yönelik destek paketlerinin, “Bu kapsamda bugüne kadar attığımız adımların toplam tutarı 200 milyar TL’ye ulaştı" dedi.

SADECE 4.4 MİLYAR TL’Sİ NAKDİ DESTEK

200 milyar TL’nin yalnızca 4.4 milyar TL’si yoksul ailelere doğrudan gelir transferi şeklinde gerçekleşti. Albayrak, “Ayrıca destek kapsamına girmeyen, ancak bu dönemde gelirini, işini kaybeden vatandaşlarımıza da bin TL nakdi yardım yapacağız. Bu kapsamda e-devlet üzerinden başvuruları başlattık” diye konuştu.

ESNAFA ‘KREDİ DESTEĞİ’

Salgın döneminde dükkanını kapatan esnafa destek ise kamu bankaları tarafından sağlanan ‘ucuz kredi’ ile sınırlı kaldı. Esnaf Destek Paketi’ne başvuran 582 bin esnaftan 448 bin 140’ına 8 milyar 390 milyon TL kredi verildi.

Bakan Albayrak, destek paketlerine ilişkin şu verileri paylaştı:

Vatandaşlarımızın bireysel ihtiyaçları için devreye aldığımız “Temel İhtiyaç Desteği” kapsamında şu ana kadar 3 milyon 977 bin vatandaşımıza, 22 milyar 295 milyon TL kaynak sunuldu.

Paraf Ticari kart için de esnafımızdan 324 bin 814 başvuru geldi, 303 bin 565 esnafımıza kartları tahsis edildi.

Paraf kart ile beraber, esnafımıza sunduğumuz finansman desteği toplam 16 milyar 861 milyon TL’ye ulaştı.

İşletmelerimize sunduğumuz KGF kefaletli İş’e devam Desteği kapsamında da başvurular 143 bin 769’a ulaştı. Bu kapsamda 119 bin 804 firmamıza, 107 milyar 412 milyon TL finansman tahsis edildi. Finansman tahsis edilen firmalarımızın yüzde 96’sını KOBİ’lerimiz oluşturdu. (EKONOMİ SERVİSİ)

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