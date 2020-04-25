25 Nisan 2020 00:39

Urfa'da elektrikçi Ali Yüzücü, arıza giderirken akıma kapılarak yaşamını yitirdi

Urfa Viranşehir'de elektik kesintisi yaşanan mahalleye halkın talebi üzerine gelen elektrikçi Ali Yüzücü, arızayı gidermeye çalışırken akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Ali Yüzücü

Ali Yüzücü | Fotoğraf: DHA

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL
    • Paylaş

    Urfa'nın Viranşehir ilçesinde, elektrik arızasının giderilmesi için mahallelinin çağırdığı 44 yaşındaki elektrikçi Ali Yüzücü, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

    Demirören Haber Ajansının aktardığına göre olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Elgün Mahallesi'nde meydana geldi. Gün boyu elektrik kesintisinin yaşandığı mahallede yaşayan vatandaşlar, iddiaya göre arızanın giderilmesi için elektrikçi Ali Yüzücü'ye haber verdi.

    Bölgeye gelen Yüzücü, elektrik direğine çıktı. Arızayı gidermeye çalışırken akıma kapılan Yüzücü, ağır yaralandı.

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yüzücü, kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

    Urfa'nın Siverek ilçesinde de 21 Nisan'da Kargalı Mahallesi'nde bir evin elektrik arızasını gidermek için direğe çıkan elektrikçi Mustafa Demir (30), akıma kapılarak yaşamını yitirmişti. (HABER MERKEZİ)

     

    Enerji santralinde koronavirüs çıktı, işçiler çalıştırılmaya devam ediyor

    Enerji santralinde koronavirüs çıktı, işçiler çalıştırılmaya devam ediyor

    "Koronavirüsle mücadele önemli rol oynayan enerji işçilerinin değeri bilinsin"

    "Koronavirüsle mücadele önemli rol oynayan enerji işçilerinin değeri bilinsin"

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    AYD Başkanı Altaş: AVM'lerin 4 Mayıs’ta açılmasını Bakan Berat Albayrak istedi
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Virüsle mücadele günlerinde 1 Mayıs’a giderken...

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    İttihatçılardan, Erdoğan iktidarına Ermeni Kırımı ve Kürt Sorunu

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    Virüs AB’nin kimyasını bozdu

     Sevda KARACA
    Sevda KARACA

    Korona günlerinde kadın emeği

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    Eski krizlerin yeni tezahürleri

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    Patronların öldürme hakkı mı var?

     Murat BİRDAL
    Murat BİRDAL

    Sorularla salgın sonrası ekonomi gündemi

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    TBMM’nin 100. yılı, CHP ve sosyal demokrasi: İtici güçlerin itici güçleri eksik değerlendiriliyor

     Özcan YAMAN
    Özcan YAMAN

    Ara Güler miydi, ağlar mıydı?
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Türkiye'de koronavirüs: 2600 ölüm, 104 bin 912 vaka | Öne çıkan gelişmeler (24 Nisan)
    Türkiye'de koronavirüs: 2600 ölüm, 104 bin 912 vaka | Öne çıkan gelişmeler (24 Nisan)

    Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 600'e yükseldiği Türkiye'den salgına ilişkin günün öne çıkan gelişmeleri.

    AYD Başkanı Altaş: AVM'lerin 4 Mayıs’ta açılmasını Bakan Berat Albayrak istedi
    AYD Başkanı Altaş: AVM'lerin 4 Mayıs’ta açılmasını Bakan Berat Albayrak istedi

    AVM'lerin açılmasını Bakan Albayrak'ın istediğini öne süren AYD Başkanı Hüseyin Altaş, "Sayın Bakanımız Berat Albayrak, 4 Mayıs’ta AVM’lerin açılmasını istiyor" dedi.

    Veteriner Hekimler Günü | "Türkiye’de değer görmüyoruz"
    Veteriner Hekimler Günü | "Türkiye’de değer görmüyoruz"

    Serbest Veteriner Hekimler Derneği Başkanı Bilsay Kömürcü sağlıkta şiddet yasasına dahil edilmemelerine tepki göstererek "Biz yok saydılar. Türkiye’de veteriner hekimler olarak değer görmüyoruz” dedi.

    Ali Erbaş, cuma hutbesinde hastalıkları eşcinselliğe bağladı, "Nesli çürütüyor" dedi
    Ali Erbaş, cuma hutbesinde hastalıkları eşcinselliğe bağladı, "Nesli çürütüyor" dedi

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ramazan ayının ilk cuma hutbesinde eşcinselleri hedef aldı, nefret söyleminde bulundu.

    AB’nin "Yeni Marshall Planı" kime yarayacak?
    AB’nin "Yeni Marshall Planı" kime yarayacak?

    AB üyesi ülkelerin koronavirüsten en çok etkilenen ülkeler için yapacağı yardımları içeren “Yeni Marshall Planı”nı yazdı.

    SMDD: Mülteci işçiler ucuz ve esnek iş gücü olarak görülüyor
    SMDD: Mülteci işçiler ucuz ve esnek iş gücü olarak görülüyor

    Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Derneği, yürüttüğü saha çalışmalarından derlediği bilgileri paylaştı. Mültecilerin sektör fark etmeksizin "ucuz ve esnek işgücü" olarak görüldüğü vurgulandı.

    GÜNCELLENDİ
    Trump, Ermeni Soykırımı için "Büyük Felaket" ifadesini kullandı
    Trump, Ermeni Soykırımı için "Büyük Felaket" ifadesini kullandı

    ABD Başkanı Donald Trump, Ermeni Soykırımı'nın 105'inci yıl dönümüne ilişkin açıklamasında, Ermenice "büyük felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesini kullandı.

    GÜNCELLENDİ
    Ölüm orucundaki Mustafa Koçak yaşamını yitirdi
    Ölüm orucundaki Mustafa Koçak yaşamını yitirdi

    Mustafa Koçak, adil yargılanma talebiyle başlattığı ölüm orucunun 297. gününde hayatını kaybetti. Koçak'ın cenazesi Gazi Cemevinde yapılan tören sonrası defnedilmek üzere Esenyurt'a götürüldü.

    Fantastik tozuna bulanmış, gerilimle tatlandırılmış öyküler
    Fantastik tozuna bulanmış, gerilimle tatlandırılmış öyküler
    GÜNCELLENDİ
    Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca Evrensel'i e-gazete formatında okuyabilirsiniz
    Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca Evrensel'i e-gazete formatında okuyabilirsiniz
    Cengiz Bektaş’ı uğurlamanın acısı
    Cengiz Bektaş’ı uğurlamanın acısı
    Bıyıklı kamışçın kuşu Hevsel Bahçeleri’nde görüldü
    Bıyıklı kamışçın kuşu Hevsel Bahçeleri’nde görüldü
    Karaburun'un tek sulak alanı olan İris Gölü yeniden kuşların oldu
    Karaburun'un tek sulak alanı olan İris Gölü yeniden kuşların oldu
    Kürt sinemasından film seçkisi: Kürtler gerçekliklerinden yola çıkarak film üretiyor
    Kürt sinemasından film seçkisi: Kürtler gerçekliklerinden yola çıkarak film üretiyor
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    Barış Annesi Fehime Turan hayatını kaybetti
    Barış Annesi Fehime Turan hayatını kaybetti

    Barış Annesi Fehime Turan yaşamını yitirdi. Turan’ın cenazesi sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle birinci derecede yakınlarının katıldığı törenle defnedildi.

    SMDD: Mülteci işçiler ucuz ve esnek iş gücü olarak görülüyor
    SMDD: Mülteci işçiler ucuz ve esnek iş gücü olarak görülüyor

    Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Derneği, yürüttüğü saha çalışmalarından derlediği bilgileri paylaştı. Mültecilerin sektör fark etmeksizin "ucuz ve esnek işgücü" olarak görüldüğü vurgulandı.

    Manisa’da işçi servisi tıra çarptı; 1 işçi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı
    Manisa’da işçi servisi tıra çarptı; 1 işçi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı

    Manisa'nın Yunusemre ilçesinde işçi taşıyan minibüsün park halindeki tıra çarpması sonucu 1 işçi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

    Bağırsak gazlarının kültür tarihi-1 Selam söyle o yare!..
    Bağırsak gazlarının kültür tarihi-1 Selam söyle o yare!..

    Kültür dediğimiz kavramların içine doldurduğumuz her şey esasında dil sayesinde oradadır. Bütün bu yazdıklarımın bağırsak gazlarıyla ilgisi, dillerde kültürel öğe olarak bulunan onomatopeler.

    BMC Otomotiv fabrikasında sokağa çıkma yasağına rağmen üretime devam izni 
    BMC Otomotiv fabrikasında sokağa çıkma yasağına rağmen üretime devam izni 

    İzmir Pınarbaşı'nda yer alan BMC Otomotiv fabrikası 4 günlük sokağa çıkma yasağına rağmen özel izinle üretime devam edecek.

    Güzeltepe’de fiziksel mesafe, sosyal dayanışma
    Güzeltepe’de fiziksel mesafe, sosyal dayanışma

    Koronavirüs salgını döneminde işsiz kalan komşuları için sosyal medyada dayanışma kampanyası düzenleyen Güzeltepeliler, gelen yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.