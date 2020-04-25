Urfa'da elektrikçi Ali Yüzücü, arıza giderirken akıma kapılarak yaşamını yitirdi

Urfa'nın Viranşehir ilçesinde, elektrik arızasının giderilmesi için mahallelinin çağırdığı 44 yaşındaki elektrikçi Ali Yüzücü, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Demirören Haber Ajansının aktardığına göre olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Elgün Mahallesi'nde meydana geldi. Gün boyu elektrik kesintisinin yaşandığı mahallede yaşayan vatandaşlar, iddiaya göre arızanın giderilmesi için elektrikçi Ali Yüzücü'ye haber verdi.

Bölgeye gelen Yüzücü, elektrik direğine çıktı. Arızayı gidermeye çalışırken akıma kapılan Yüzücü, ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yüzücü, kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Urfa'nın Siverek ilçesinde de 21 Nisan'da Kargalı Mahallesi'nde bir evin elektrik arızasını gidermek için direğe çıkan elektrikçi Mustafa Demir (30), akıma kapılarak yaşamını yitirmişti. (HABER MERKEZİ)

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