Enerji santralinde koronavirüs çıktı, işçiler çalıştırılmaya devam ediyor

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde bulunan Oltan-Köleoğlu Enerji Şirketine ait Afyon Biyokütle Enerji Santrali'nde bir işçi koronavirüse yakalandı. Santralde virüs tespit edilmesinin ardından 24 işçi santral binasında, 24 işçi ise bir otelde karantinaya alındı. Karantinadaki işçiler dönüşümlü olarak çalıştırılmaya devam ediyor.

Çay ilçesine yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki İstasyon mevkisinde bulunan, açılışı geçen yıl yapılan özel bir şirkete ait 25 megavat gücünde enerji üretebilen biyokütle enerji santralinde, bir işçide önceki gün koronavirüs tespit edildi.

Bunun üzerine tesiste çalışan işçilerin karantinaya alınması kararlaştırıldı. Ancak karantina kararına rağmen santralde üretimin sürdürülmesine karar verildi. Virüs tespit edilen işçi ile aynı vardiyada çalışan arkadaşları evlerine gönderilmedi. Çalışmaya devam eden işçiler fabrikada “karantina”ya alındı.

48'İ KARANTİNADA

Çay Kaymakamı Mehmet Miraç Topaloğlu, fabrikada 106 işçi olduğunu, bunlardan 48'inin karantinaya alındığını, 55'inin ise evlerinde izole olduğunu kaydetti. Koronavirüs tespit edilen işçinin tedavisinin hastanede sürdüğünü aktaran Kaymakam Topaloğlu, “Fabrikadaki 48 kişinin 24'ü tesise yakın bir otel kiralanarak, 24'ü de fabrikada karantina altında. Bu 48 kişi fabrikayı çalıştırmakta. Gidiş-gelişleri ve yemekleri sağlanmakta. Şu ana kadar 4 kişi şüpheli durumda” dedi. (DHA)

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