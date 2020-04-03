Enerji işçileri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını günlerinde enerji kesintisi olmaması için 7 gün 24 saat çalışmalarına devam ediyor. Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerinde örgütlü Tes-İş’in Yatağan Şube Başkanı ve Türk-İş Muğla İl Temsilcisi Fatih Erçelik, fedakarlıkla çalışan işçilerin mağdur edilmemesi ve hak kaybına uğratılmaması gerektiğini bildirdi.

Enerji olmadan koronavirüs salgınıyla mücadele edilemeyeceğine dikkat çeken Erçelik, “Enerji hayattır, enerji medeniyettir. Bu mücadelenin görünmeyen gizli kahramanları da enerji işçileridir. Koronavirüs salgını ile mücadelede önemli bir rol üstlendiğimizin farkındayız. Enerji işçileri salgının başladığı günden beri olası bir Enerji kesintisine yol açmamak için, gece gündüz demeden hayatları pahasına çalışmaya devam ediyorlar” dedi.

"ÜCRETSİZ İZİN DAYATMASI OLMAMALI"

Fatih Erçelik | Fotoğraf: Tes-İş

Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerinde çalışan üyelerinin kesintisiz bir enerji üretimi için ellerinden gelen fedakarlığı yaptığını ifade eden Erçelik, şöyle devam etti:

“Tes-İş Yatağan Şubesi olarak salgının ülkemize girdiği günden beri, üyelerimizin sağlığı için alınacak tedbirler kapsamında oluşturulan komisyonlarda yer aldık. Sağlık Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda, santral yönetimleriyle birlikte bazı radikal kararlar aldık. Öncelikle hijyen, dezenfekte ve sosyal izolasyonun sağlanması konusuna çok önem verdik. Kronik rahatsızlığı olanlar, 65 yaş ve üstü üyelerimiz ücretli izne çıkarıldı” dedi.

Hiçbir üyelerinin mağduriyet yaşamaması ve hak kaybına uğramaması için çaba sarf ettiklerini kaydeden Erçelik, şöyle devam etti:

“Evde kal çağrısına uyan üyelerimizin ücretli izinleri bu süreci karşılamaya yetmeyebilir. Çünkü bu salgının ne kadar süreceği, ne zaman sona ereceği de belli değil. Bu olağanüstü süreci üyelerimize ücretsiz izin dayatması olmadan atlatmak zorundayız.”

"ÜYELERİMİZİN VE AİLELERİNİN SAĞLIĞINI DÜŞÜNMEK ZORUNDAYIZ"

Önümüzdeki günlerde salgının seyrine göre de yeni tedbirler almaya devam edeceklerini kaydeden Erçelik, “Bizim için şu anda önemli olan halkın ihtiyacı olan enerjiyi 7/24 kesintisiz üretmek. Ülkemizi bir dakika bile karanlıkta bırakmamak. Bunu yaparken üyelerimizin ve ailelerinin sağlığını da düşünmek zorundayız. Biz işimizin başındayız. Alacağımız bireysel ve toplumsal önlemlerle bu zor günleri atlatacağımıza inanıyoruz. Yeter ki zor şartlarda çalışan enerji işçilerinin değeri bilinsin” dedi.

Erçelik şöyle devam etti:

“Sağlık çalışanlarının bu kutsal mesleği hangi zorluklarla yerine getirdiklerini biliyor ve onları var gücümüzle alkışlıyoruz. Ancak sağlık çalışanlarının yanında salgın hastalıkla her gün burun buruna gelen güvenlik görevlilerini, eczacıları, temizlik görevlilerini, gıda üreten işçileri ve maden işçilerini de alkışlıyoruz. Bir de bu ülkeyi aydınlatan, çarkları çeviren, virüs tehdidine rağmen her türlü zorluğa meydan okuyan enerji işçileri var! Onlar bu ülkenin gizli kahramanları. Onların da kuvvetli bir alkışı hak ettiklerini düşünüyoruz. Hayatı mümkün kılan enerji işçisi üyelerimize sonsuz saygı şükranlarımızı sunuyoruz. Son olarak Türkiye sen evde kal! Enerji işçileri senin için dışarıda çalışmaya devam ediyor.” (İstanbul/EVRENSEL)

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