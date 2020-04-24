BMC Otomotiv fabrikasında sokağa çıkma yasağına rağmen üretime devam izni 

İzmir Valiliği, AKP'li Ethem Sancak'ın sahibi olduğu ve 2 binin üzerinde işçinin çalıştığı BMC Otomotiv fabrikasına çalışma izni verdi. Şirket yönetimi 21 Nisan 2020 tarihli dilekçe ile İzmir Valiliğine 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde çalışma izni talebinde bulundu. İzmir Valisi Erol Ayyıldız imzalı izin belgesi aynı gün içerisinde şirket yönetimine iletildi. Aynı zamanda kısa çalışma sürecine giren fabrikada üretim kısmi olarak devam ederken işçiler de dönüşümlü olarak çalışıyor.

Çalışma kararının kendilerine 22 Nisan günü mesai bitiminde geldiğini söyleyen işçiler tepkili.

Soyunma odalarında ve üretimde mesafenin mümkün olmadığını söyleyen bir işçi “Türk Metal ve hükümet patronları korumak ve kurtarmak için seferber halinde” dedi. Türk Metal Sendikasının sessizliğini de eleştiren işçi aynı zamanda sadece kendileri için değil aileleri için de tedirgin olduklarını dile getirdi.

“AVM'leri, parkları, sahilleri, marketleri kapatarak değil temel tüketim maddeleri dışında tüm fabrikaların ve işyerlerinin kapatılması gerek” diyen işçi, yüzlerce işçinin izinle çalışmak zorunda olduğu BMC’de de riskin giderek arttığını belirtti. (İzmir/EVRENSEL)

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