SEDAŞ işçisi: 23 ve 24 Nisan’da da fatura yazmak için çalışacağız

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş (SEDAŞ) işçisi

Sakarya

Kovid-19 salgını ülkemizde görüldüğünden bu yana; sanki dünden hazırlıklıymış gibi bütün kamu kurumları ve özel sektörde üst düzey yöneticiler ve beyaz yaka (ofis çalışanı) çalışanlar yarı zamanlı çalışma sistemine geçti. Böylece Kovid-19'la mücadele edilmesi amaçlandı.

Biz böyle bir durumda ayrım yapılmaz diye umarken işçi kısmı tam zamanlı çalıştırılmakta. Sakarya, İzmit, Bolu, Gebze ve Düzce'de enerji sektöründe faaliyet göstermekte olan SEDAŞ, saha elemanı olarak çalıştırdığı kişilere hiçbir şekilde imtiyaz tanımadı, aksine iş yükünü artırdı. Saha elemanları bu zorlu ve tehlikeli süreçte sadece eldiven ve maskeyle korunmaya çalışılıyor. Kovid-19 hastalığı 14 günlük bir zaman diliminde kendini gösteriyor. Bir saha çalışanı, ortalama günlük çalıştığı konuma göre 300 ile 900 aboneye fatura yazıyor. Yani bir kişi 600 adet ikametgah adresine gidiyor. Hükümet tarafından ilan edilen sokağa çıkma yasağına rağmen valiliklerden alınan özel izinle 23 ve 24 Nisan tarihlerinde çalışmanın devam edeceği, faturaların yazılacağı biz işçilere tebliğ edildi.

Bu riskler altında çalıştırılmanın hepimizde bir tedirginlik yarattığı bilindiğinden yıllık izin ve mazeret kabul edilmeyeceği de ayrıca beyan edilmiştir. Saha elemanları ile vatandaşlar arasındaki gerginlik işverene defalarca kez bildirilmesine rağmen işveren umursamamıştır. Bu saha çalışanları arasında 1. derece yakınları içinde kronik rahatsızlığı olan, 65 yaş üstü dışarı çıkması yasak olan aile büyükleri olan kişilerin tehlikeyle burun buruna kalmalarına rağmen SEDAŞ bu kişileri kaile almamıştır. Tamamen kâr odaklı hareket ederek, yönetici ve ofis çalışanını izole etmiş, işçi kesimini hiçe saymıştır.

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