1 Mayıs’a giderken işçilerin talebi: Sağlıklı ve insanca bir yaşam

Murat UYSAL

Yeşim YÜZAY

İstanbul

İstanbul’da bulunan Mustafa Kemal Paşa metrobüs durağı Avcılar’ın Esenyurt sınırında olması nedeniyle iki bölgeden de çok sayıda işçinin sabahları servis beklediği bir yer. Kalabalık işçi grubu bekliyor ve servislerin biri durup, biri kalkıyor. Mikrofonumuzu uzattığımız işçiler bir dokun bin ah işit durumunda. “Kendi önlemlerimizi kendimiz almak zorunda kalıyoruz” diyen de var “Maske almak yasaklandı, ortada maske yok ama takmazsan cezası var” diye hükümete sitem eden de… 1 Mayıs taleplerini sorduğumuzda ise aynı yanıtı alıyoruz: “Sağlıklı ve insanca bir yaşam.”

Gittiği işyerinde 60 işçinin bir arada çalıştığını söyleyen bir işçi “Türkiye’de alınmış bir önlem yok çalışanlar işçi kesimi için” diye giriyor söze. Çalıştığı işyerinde 5 kişinin virüse yakalandığını söyleyen işçi “Buna rağmen üretim durmadı çalışmaya devam ediyoruz” dedi. Sadece yönetim kadrosu evden çalışıyormuş. Fabrikadaki işçilere test de yapılmadığını söyleyen işçi, kendi önlemini kendi almaya çalıştığını anlattı.

MASKE YOK, CEZA VAR

İşyerinde sayı az olduğu için daha iyi önlem alabildiklerini söyleyen bir başka işçi, fabrikalardaki genel tablodan ise şikayetçi: “Denetim için polisler olduğu halde insanlar arasındaki mesafelere bak, arabaların içine bak! Bence yeterli değil.” Hafta sonu sokağa çıkma yasağının da çalışma sürdükçe anlamı olmadığını söyleyen işçi, “Düşünsenize bir evde 4 kişi çalışıyor diğer 4 kişi evde, bunların arasındaki mesafe ne?” diye sordu. Devletin vatandaşa güvence vermediğini, sadece “Git çalış” dediğini ifade eden işçi, şunları söyledi: “Ortada maske yok, adamın cebinde para yok bir de ceza kesiyorlar. Ben bir hafta önce maske başvurusu yaptım gelmedi. Polis görse yaz buna 1250 lira. Zaten millet o para için gidiyor işe.” Çalıştığı yerde 65 yaşında bir işçinin işe gelemediği için çıkışının verildiğini aktaran işçi “Bu adam ne olacak şimdi işsiz kaldı. Çevremde şahit olduğum birçok aile var ne yapacaklar hiç bilmiyorum komşu akraba yardımlarıyla geçiniyorlar” diye tepki gösterdi. 1 Mayıs için taleplerini sorduğumuz işçi, “1 Mayıs’ta işçilerin özgürce taleplerini dile getirmesini derdini dökmesini isterim. Ama yıllardan beri böyle bir düzen yok” dedi.

ÖLÜMLE GEÇİM DERDİ ARASINDA

Bir tır şoförü ise “Önlemler hep kendi kendimize, elleri sık sık yıkayacağız, maske takacağız... Peki sonrası? İş gereği nakliyecilere gidiyoruz herkes omuz omuza, nasıl önlem alacağız?” diye sordu. Salgına rağmen geçim sıkıntısı nedeniyle çalışmak zorunda olduğunu söyleyen tır şoförü, “Ben çalışmazsam ev kirasını ödeyemeyeceğim, mutfak, elektrik, su… Çocuğum var. Artık ölümü göze aldık yapacak bir şey yok” dedi. Birçok arkadaşının ücretsiz izne çıkarıldığı bilgisini veren tır şoförü, “Düşündüler mi bu adam ne yiyecek?” diye sordu. Eve gittiğinde çocuklarından uzak durmaya çalıştığını ve yabancı gibi yaşadığını dile getiren şoförün İşçi Sınıfının Birlik Mücadele ve Dayanışma günü 1 Mayıs’ta talebi “Daha sağlıklı ve insanca bir hayat.”

DEVLET İNSANLARI İDARE EDEBİLİYOR OLMALI

15 gün ücretsiz izne çıkarılmış bugün yeniden işe çağırılmış bir işçiyle konuşuyoruz. Ailesi için tedirgin olan işçi, “Beraber kaldığımız anne babamızı düşününce işe gitmek istemiyorduk ama olmuyor” diye konuştu. Neden olmadığı sorusunun yanıtı aynı: “Geçim derdi.” “Maske diyorlar maskenin geldiği yok, ailede 2-3 kişi yazdık hâlâ ses yok. 2 bin lira veriyorlardı 2 milyon kişiye, ne ben aldım ne de çevremde alanı gördüm” diyen işçi, hükümete tepkili: “Devlet insanların vergisiyle ayakta duruyorsa 3-4 ay bu insanları idare edebiliyor olması lazım.” Hafta sonu sokağa çıkma yasağını değerlendiren işçi “Hafta içi virüsü kapıyoruz eve götürüyoruz iki günde bu geçer mi, imkanı yok. Yasağın da anlamı yok” dedi. 1 Mayıs’a giderken taleplerini sorduğumuz işçi şunu söyledi: “Biz sosyalizm istiyoruz eşitlik, adalet, özgürlük istiyoruz. Kapitalizm çökebilir diyorlar ya inşallah çöker biz de bunu istiyoruz.”

SALGINA KARŞI ÜCRETLİ İZİN, SÖMÜRÜYE KARŞI İNSANCA YAŞAM

Emek Partisi İstanbul İl Yöneticisi Erkan Sarıoğlu, birçok işyerinde işten atmalar olduğunu, bazı işyerlerinde patronların çalışanları yıllık izne gönderdiğini ve işçilerin ekonomik olarak açmaza sürüklendiğini dile getirdi. Çalışan işyerlerindeki duruma da dikkat çeken Sarıoğlu, şunları söyledi: “Buralarda göstermelik tedbirler alındı. Yüzlerce, binlerce insanın çalıştığı işyerleri var. Yapılan şey maske vermek, dezenfektan kullandırmak ya da ateş ölçmek. Ama insanlar yan yana çalışıyor; servisler, yemekhaneler, çalışma alanları kalabalık. Alınan tedbirler işçilerin hayatını koruyacak tedbirler değil.” Sarıoğlu, zorunlu ve yaşamsal üretim yapan işyerleri hariç işçi ve emekçilerin ücretli izne gönderilmesi, yaygın testlerin yapılması, sağlık hizmetinin ulaşılabilir ve ücretsiz olması için çalışma yürüttüklerini aktardı.

1 Mayıs’ta meydanlarda miting yapılamayacağını ancak sosyal medya üzerinden ve çalışan işyerlerinde 1 Mayıs öncesinde açıklamalar yapmak gibi faaliyetler sürdürmek istediklerini ifade eden Sarıoğlu, “1 Mayıs’ın önemini işçilerle tartışmak, konuşmak bu dönem açısından önemli. Aydınların sanatçıların akademisyenlerin işçilerin emekçilerin etrafında mücadeleyi büyütmeleri önemli” diye konuştu. 1 Mayıs’a giderken işçilerin sorunlarının arttığını bu nedenle konfederasyonların işçilerin somut talepleri etrafında mücadeleyi örgütlemesi gerektiğini dile getiren Sarıoğlu, tüm işçi ve emekçileri kendi talepleri etrafında mücadeleyi büyütmeye çağırdı: “Salgına karşı ücretli izin, sömürüye karşı insanca yaşam talebiyle bulunduğumuz her yerde dayanışma mücadele ağları kurarak bu sürecin üstesinden gelebiliriz. Yoksa işçileri emekçileri kendilerinden başka düşünen yok.”

Sosyal medya üzerinden çeşitli etkinlikler yapılacağını ifade eden Sarıoğlu, “Bu yıl alanlarda mitingler yapılamayacak ama üretimin devam ettiği işyerlerinde güncel talepler üzerinden açıklamaların yapılması önemli” dedi. Sarıoğlu ayrıca 3 işçi konfederasyonun, işçilerin ortak talepleri etrafında birlikte mücadeleyi örgütlemelerinin önemine vurgu yaptı.

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