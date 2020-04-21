İşçi mektubu: "Modern iş dünyası" bize yeni modern kölelik ilişkilerini tarif ediyor

Sindelfingen ve çevresinden Mercedes İşçileri

Bağlı olduğumuz sağlık sigortasının posta ile bize gönderdiği bir dergi elimize ulaştı. Çalıştığımız Mercedes firmasına ait olan sağlık sigorta kurumuna (Daimler BKK) ait olan "Bizim Magazin (Unser Magazin)" adlı dergide "Modern iş dünyasına bir bakış (Moderne Arbeitswelt im Blick)" başlıklı bir yazı yayınlamış. Bu yazı gelinen noktada sağlık sigortalarının kimin dünyasına hizmet ettiğini ve modern kölelik sisteminin nasıl yaşama geçirilmeye çalışıldığını gözler önüne seriyor.

Burada işaret edilen modern dünyanın içinde, modern üretim modeli (endüstri 4.0, bilgisayar sistemi vb), ömür boyu öğrenme, atak bir proje çalışması, esnek çalışma saatleri, cep telefonları ve bilgisayarlar ile işlerin internet üzerinden yürütülmesi, iş yaşamı ve toplumsal değişikliklere göre kendini hazırlayabilmek, kendini yenileme ve yeniden disipline ederek zorluklara karşı hazırlama vb. gibi noktalar yer almakta ve sağlık sistemi de bu işaret edilen "modern dünyaya" hizmet edecek durumda olması gerektiği belirtilmekte.

Burada sözü edilen "modern dünya" bize kapitalizmin kendini yeniden inşasını işaret ediyor. İşaret ederken de tek dertleri daha fazla sömürü düzenini nasıl gerçekleştirmek istediğinin yol haritasını bizlere gösteriyor. Yani, biz işçi ve emekçilere düşen yine bu düzene itaat etmek, onların istediği gibi hazır kıta beklemek ve sadece üretmek, üretmek ve yine üretmek... Suçlu ise, koronavirus. Hazır suçlu da tüm insanlığın gündemi durumunda olduğu için bunu kullanmak ve kendi lehlerine çevirmek için uğraş verip bu yönde adımlar atıyorlar.

Sağlık sigortalarını da yanlarına alarak, onları ezilen işçi ve emekçilere karşı kullananların unuttukları şey ise hiçbir şeyin bu şekilde sür git devam etmeyeceği, virüse rağmen çalışan işçilerden evde şiddete uğrayan kadınlara, gelecek korkusu yaşayan gençlerden, kısıtlı olanaklara rağmen canla başla virüse karşı mücadele etmeye çalışan sağlık emekçilerine kadar büyük bir kesim kendi pratiklerinden öğrenerek, bu dünyayı değiştirmeye aday büyük bir kesimin olduğudur.

İşte bu dönemin olanaklarını işçi ve emekçilerin lehine çevirebilecek uluslararası örgüt ve partilerin tutumları belirleyici olacaktır.

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