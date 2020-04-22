Vefa Grubunda görev alan okul müdürü Kovid-19'dan yaşamını yitirdi

Eğitim Sen 7 No’lu Şube “Vefa Grubu”nda görevlendirilen okul müdürü Cemil Mutlu’nun koronavirüsten hayatını kaybettiğini bildirerek görevlendirilen eğitimciler için yeterli hijyen ve sağlık önlemlerinin alınması uyarısında bulundu.

Eğitim Sen 7 No’lu Şube tarafından yapılan açıklamada, Kaymakamlık tarafından “Vefa Gurubu”nda görevlendirilen Küçükçekmece Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu Müdürü Cemil Mutlu’nun yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği eşinin de aynı hastalıktan dolayı hastaneye yatırıldığı bildirildi. Aynı ‘Vefa Grubu’ndan bir başka müdürüne de koronavirüs tanısı konulup hastaneye yatırıldığı ifade edildi.

Koronavirüs nedeniyle kaymakamlıklar bünyesinde kurulan ‘Vefa Grupları’nda görevlendirilen eğitim emekçilerinin içine sokuldukları riskli durum karşısında Eğitim Sen olarak uyarılarda bulunulduğu belirtilen açıklamada, “Görevlendirilmelerin sağlık ve hijyen kurallarına uygun olarak yapılması, görevlendirilenlere yeterli miktarda koruyucu teçhizat ve malzeme sağlanması gerektiğini açıklamıştık. Aynı uyarıda Covid-19 virüsüne karşı duyarlılığı yüksek olan, sağlık geçmişi riskli olan veya kronik bir hastalığı bulunan personele ‘Vefa Grupları’nda görev verilmemesi gerektiğini belirtmiştik” denildi.

UYARILARA CEVAP VERİLMEDİ

Uyarılar karşısında Küçükçekmece İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün hiçbir açıklama yapma gereği duymadığı, kendisinden talep edilen hijyen ve sağlık önlemleri konusunda hiçbir cevap vermediği ve bu konuda kamuoyunu da bilgilendirme gereği duymadığı ifade edilen açıklamada şöyle denildi: “Küçükçekmece Milli Eğitim Müdürlüğü, koronaviras nedeniyle hastalanan veya hayatını kaybedenlerin yerine aynı ‘Vefa Grubu’nda çalıştırılmak üzere yeni okul müdürleri belirlemekte ve bunu emrivaki şekilde gerçekleştirmektedir. İlgililer görevlendirmekte oldukları kişilerin sağlığını güven altına alan ne gibi önlemler aldıklarını açıklamış değildir.”

Açıklamada Küçükçekmece Milli Eğitim Müdürlüğüne bir kez daha uyarıda bulunarak ‘Vefa Grupları’nda görevlendirilen eğitim emekçilerinin hijyen ve sağlık önlemleri konusunda gerekenlerin yapılması istendi. (HABER MERKEZİ)

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