Koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıkan Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş'un hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

Konu ile ilgili yazılı açıklama yapan Eğitim Sen Aydın Şube Yürütme Kurulu: “Bugün Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Seyfullah Okumuş 'un koronavirüs testinin pozitif çıktığı haberini öğrenmiş bulunuyoruz. Eğitim Sen olarak öncelikle geçmiş olsun diyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz” dedi.

“Dünyadan ve Türkiye'den Koranavirüsten dolayı üzücü haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Koranavirüsten dolayı hayatını kaybeden tüm insanlar için üzüntülü olduğumuzu belirtmek istiyoruz” diyen Eğitim Sen Aydın Şube Yürütme Kurulu açıklamada şunları belirtti: “İlk günden itibaren kamuoyunu doğru bilgilendirmek için Eğitim Sen olarak ‘Eğitim Günlüğü’ adı altında bilgilendirmeler yapmaktayız. Şimdiye kadar 13 tane ‘Eğitim Günlüğü’ yayınlanmıştır. Sürekli dikkat çektiğimiz, durumun ciddiyeti, mücadele şekli ve mücadele edenlere dikkat çekmek olmuştur. Mücadele noktasında uzman olmayanların alanlara sürülmemesi ve Covid-19 ile mücadele eden başta sağlık emekçileri olmak üzere herkesin sağlıklarının korunması ve ekipmanlarının tam olarak sağlanması noktası olmuştur. İlgililere sürekli çağrımız bu yönde olmuştur. Ayrıca insanların dayanışma duygusunun üst düzeyde olmasına rağmen, özellikle kamu çalışanlarının ‘Vefa Grupları’ gibi adlar altında resen görevlendirilmelerinin doğru olmadığını ve riskleri taşıdığını/arttırdığını belirttik. Eğitim Sen olarak sağlık emekçileri başta olmak üzere hayatını kaybeden tüm insanlar için başsağlığı diliyoruz.” (Aydın/EVRENSEL)

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