AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, gelinen noktaada salgının yatay seyre geçmeye başladığını savundu. Ramazan ayı boyunca da tedbirlerin süreceğini ifade eden Erdoğan, "Bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz" dedi.

Video konferans yöntemiyle saat 15.10 sularında başlayan toplantıda açıklamalarda bulunan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"SALGIN YATAY SEYRE GEÇMEYE BAŞLADI"

"Türkiye olarak, dünyanın tamamı gibi, koronavirüs salgını ile yoğun bir mücadele içindeyiz. Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz."

"BAYRAM SONRASI NORMAL HAYATA GEÇİŞİ HEDEFLİYORUZ"

"Ramazan ayı boyunca da tedbirlere en üst düzeyde riayeti sağlayarak, inşallah, bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz.

"FIRSAT" DEĞERLENDİRMESİ

"Türkiye, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri ilk defa, küresel düzeydeki bir yeniden yapılanma sürecinin merkezinde yer alma fırsatı elde etmiştir.

Salgınla mücadele etmek kadar, salgın sonrası dünyada, bölgemizde ve ülkemizde ortaya çıkacak yeni durumlara hazırlıklı olmak da önemlidir.

Temelde bir sağlık sorunu olan bu salgın, ekonomik sonuçları itibarıyla İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük kriz haline dönüşmüştür.

Gelişmiş ülkelerin kapsamlı bir kriz karşısında yaşadıkları çaresizlik, gelecekle ilgili öngörülerin yeniden yapılmasını zorunlu kılıyor.

Bizim diğer ülkelerden farkımız, hem güçlü bir sağlık altyapısına sahip bulunmamız hem de gereken tedbirleri vakitlice almış olmamızdır." (HABER MERKEZİ)

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