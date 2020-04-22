21 Nisan 2020 23:49

İçişleri Bakanlığından Ramazan genelgesi: Toplu iftarlara izin verilmeyecek

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin Valiliğine "Ramazan Tedbirleri” konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe müsaade edilmeyecek.

Sokakta yürüyen maskeli insanlar

Fotoğraf: DHA

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    İçişleri Bakanlığı, 81 ilin Valiliğine ramazan ayınca alınacak önlemlere dair genelge gönderdi. Genelgeye göre iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe müsaade edilmeyecek. Fırınlardaki pide ve ekmek üretimi ile özel siparişeler iftardan 2 saat önce sonlandırılacak. Ramazan davulcularının tek tek vatandaşlardan bahşiş toplamasına müsaade edilmeyecek ve faaliyetlerine izin verilmeyecek.

    Genelgede ramazan ayının süre gelen gelenekselliği çerçevesinde sürdürülecek davranış ve etkinliklerin Kovid-19 ile mücadele kapsamında bugüne dek alınan tedbirlerle azalan sosyal hareketliliği artırabileceği, bu durumun salgınla mücadele ve toplum sağlığı açısından risk olabileceği, bu nedenle ramazan ayı boyunca aşağıdaki tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

    İFTAR ÇADIRLARINA MÜSAADE EDİLMEYECEK, TÜRBE ZİYARETLERİ KISITLANACAK

    Buna göre; vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek. Özellikle iftar ve sahur vakitleri arasında vatandaşlarımızın dışarıya çıkıp sosyal mesafe kuralını göz ardı edebilecekleri değerlendirildiğinden bu hususta gerekli tüm tedbirlerin alınacak.

    İftar ve sahur vakitleri arasında vatandaşların yoğun olarak kullandığı/kullanabileceği caddelerin kapatılması hususu bu kapsam içerisinde değerlendirilecek.

    Ramazan ayı boyunca türbe ziyaretleri kısıtlanacak.

    DAVULCULAR KAPI KAPI DOLAŞMAYACAK

    Genelgede Ramazan davulcuları ile ilgili olarak; İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının, özellikle Kaymakamların yerel yöneticilerle (belediyeler dahil) beraber vereceği kararlar doğrultusunda riayet edecekleri hususlarda belirtildi.

    Ramazan davulcularının bahşiş almak adına evleri ziyaret, kapı zili çalmak gibi bulaş riski oluşturabilecek davranışlarını önleyebilmek için ramazan davulcularının faaliyetleri sonucu alacakları bahşişlerin tek tek vatandaşlar/haneler yerine toplu olarak yerel imkanlarla sağlanması esas olacak.

    Aksi takdirde Ramazan davulcularının tek tek vatandaşlardan bahşiş toplamasına müsaade edilmeyecek ve faaliyetlerine izin verilmeyecek.

    RAMAZAN PİDESİ SATIŞI İFTARDAN 2 SAAT ÖNCE SONA ERECEK

    Ramazan pidesi ve ekmek satışı ile ilgili olarak; Ramazan süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı bulaş riskinin önlenmesi amacıyla fırınlardaki pide ve ekmek üretimi ile özel sipariş alımı (yumurtalı, susamlı, katkılı vb. pide) iftardan 2 saat önce sonlandırılacak. İftar saatlerinden sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemleri devam edecek.

    İFTAR ÖNCESİ TOPLU TAŞIMA ARAÇ VE SEFER SAYISI ARTIRILACAK

    İftar vakitlerinin öncesinde oluşabilecek trafik yoğunluğu dikkate alınarak iftar saatinin en az 3 saat öncesinden itibaren belediyeler ile gerekli koordinasyon sağlanarak toplu taşımada kullanılan araç ve sefer sayısının artırılması sağlanacak.

    Ayrıca iftar saati öncesinde toplu taşıma araçlarında/duraklarında sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve maske kullanımına ilişkin uygulamalar etkin bir şekilde denetlenecek.

    MEZARLIK ZİYARETLERİ KONTROLLÜ OLACAK

    Mezarlık ziyaretlerinin kontrollü olarak yapılabilmesi için mezarlıklara giriş ve çıkışlar ayrı olarak planlanacak. Arife günü ile Bayram günlerinde mezarlık ziyaretlerinde ateş ölçümü yapılacak, sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına ilişkin kontrollere ağırlık verilecek.

    Ramazan ayı süresince özellikle cadde/sokaklarda yoğunluk oluşturabilecek tüm unsurlar (seyyar satıcılar, bireysel etkinlikler vb.) ve bunların oluşturabileceği bulaş riski düşünülerek denetimlerin artırılması ve gerekli tedbirlerin alınması sağlanacak.

    Ramazan ayı öncesinde/süresince alışveriş yoğunluğunun (gıda, tatlı/iftariyelik satışı) artabileceği göz önünde bulundurularak market ve pazar yerleri başta olmak üzere yoğunluğun artabileceği tüm alanlarda sosyal mesafeyi koruma ve maske kullanımına ilişkin denetimler artırılacak.

    FİYAT DENETİMLERİ ARTACAK

    Ramazan ayını ve Bayramı fırsat bilerek fahiş fiyat uygulaması yapan firma/işletmelere yönelik denetimler arttırılacak ve gerekli adli/idari işlemler ivedilikle yapılacak.

    İl Pandemi ve İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca gerekli sağlık tedbirlerinin planlanması ve uygulanması, konunun Valiler ve Kaymakamlar ile emirleri altındaki kolluk kuvvetleri ve diğer görevlilerce takip edilmesi, ilgili birimlerle işbirliği ve koordinasyonun sağlanarak gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.

    Alınan kararlara uymayan işyerleri ve vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacak. (HABER MERKEZİ)

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    İçişleri Bakanlığından Ramazan genelgesi: Toplu iftarlara izin verilmeyecek
    İçişleri Bakanlığından Ramazan genelgesi: Toplu iftarlara izin verilmeyecek

    İçişleri Bakanlığı, 81 ilin Valiliğine "Ramazan Tedbirleri” konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe müsaade edilmeyecek.

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