Kişisel bakım ve temizlik ürünlerine ek gümrük vergisi getirildi
Ek gümrük vergisi getirilen ürünler ve oranları Resmi Gazete'de yayımlandı. Ek gümrük vergilerinin 30 Eylül 2020 tarihine kadar geçerli olduğu belirtildi.
Cumhurbaşkanlığı kararıyla ek gümrük vergisi getirilen ürünler Resmi Gazete’de yayımlandı.
Ek gümrük vergisi getirilen ürünler ve oranları şöyle:
- İthal kolonya yüzde 25
- Parasetamol (ağrı kesici-ateş düşürücü) yüzde 5,5
- Resim, eğitim ve afiş boyaları, renkleri değiştirici boyalar, eğlence için boyalar ve benzerleri (tablet, tüp, kavanoz, şişe, çanak veya benzeri şekillerde veya ambalajlar içinde): Takım halindeki boyalar ve diğerleri yüzde 14
- Sanayide hammadde olarak kullanılan koku veren maddelerin karışımları ve esası bu maddelerin bir veya daha fazlası olan karışımlar (alkollü çözeltiler dahil) içeceklerin imalinde kullanılan türden esası koku verici maddeler olan diğer müstahzarlar: Diğerleri yüzde 25
- Parfümler ve tuvalet suları yüzde 25
- Dudak rujları yüzde 40
- Göz makyaj müstahzarları yüzde 40
- Güneş kremleri ve yağları yüzde 40
- Manikür ve pedikür müstahzarları yüzde 40
- Pudralar (sıkıştırılmış olsun olmasın) yüzde 40
- Allıklar yüzde 40
- Vücut losyonları yüzde 40
- Kremler, emülsiyonlar ve yağlar yüzde 40
- Şampuanlar yüzde 25
- Perma ve defrize müstahzarları yüzde 40
- Saç spreyleri yüzde 40
- Saç boyaları yüzde 40
- Diş macunları veya tozları yüzde 25
- Diş aralarını temizlemekte kullanılan iplikler (diş iplikleri) yüzde 25
- Traş losyonu yüzde 40
- Traş kremi yüzde 40
- Deodorant yüzde 40
- Parfümlü banyo tuzları ve diğer banyo müstahzarları yüzde 40
- Tütsü ve yakılarak kullanılan kokulu diğer müstahzarlar yüzde 40
Ek gümrük vergisi uygulamasının 30 Eylül 2020 tarihine kadar geçerli olduğu belirtildi.
TEKSTİL, KONFEKSİYON, DERİ VE AYAKKABIDA İLAVE GÜMRÜK BELGESİ
İthalata ilişkin ilave gümrük vergilerine her geçen gün yenileri ekleniyor. İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Son kararlara göre; tekstil, konfeksiyon, deri, ayakkabı ve benzeri ürünlerle bazı sanayi ürünlerinin ithalatında 30 Eylül'e kadar yüzde 50'ye varan ilave gümrük vergileri getirildi.
Daha önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış eşyanın 30 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili halinde karar hükümlerinin geçerli olmayacağı açıklandı.
Üç gün önce vidadan kaynak teline, hoparlörden saate onlarca ürüne uygulanacak yüzde 5 ile yüzde 50 arasında değişen ek gümrük vergisi oranları açıklanmıştı. 18 Nisan'da gümrük vergisi oranı fahiş şekilde zamlanan ürünler arasında yüzde 50 ile video oyun konsolu da bulunuyor. (EKONOMİ SERVİSİ)
Birçok ürünün ithalatında fahiş miktarda ilave gümrük vergisi uygulanacak