Koronavirüs sebebiyle 119 kişi daha yaşamını yitirdi

Türkiye'de koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 119 kişi daha yaşamını yitirdi ve toplam can kaybı sayısı 2 bin 259'a yükseldi

Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 4 bin 611 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 119 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 95 bin 591 olurken can kaybı ise 2 bin 259'a çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair Türkiye'deki son durumu paylaştı.

Veriler bize şunu söylüyor: Ümitsiz olma, rehavete kapılma. Unutmayalım ki bu ikisi virüsten daha tehlikeli. Tedbirlere ısrarla uymaya devam edelim. Temas, mesafe, izolasyon. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/TZt5DyV2mX — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 21, 2020

Son 24 saatte;

39 bin 429 test yapıldı,

4 bin 611 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu,

119 kişi hayatını kaybetti,

1488 kişi iyileşti.

Öte yandan

Toplam test sayısı 713 bin 409,

Toplam vaka sayısı 95 bin 591,

Toplam can kaybı 2 bin 259,

Toplam yoğun bakım hasta sayısı 1865,

Toplam entübe hasta sayısı 1006,

Toplam iyileşen hasta sayısı ise 14 bin 918 oldu.

(HABER MERKEZİ)

Türkiye'de koronavirüs: 2259 ölüm, 95 bin 591 vaka | Öne çıkan gelişmeler (21 Nisan)