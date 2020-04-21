Koronavirüs sebebiyle 119 kişi daha yaşamını yitirdi
Türkiye'de Kovid-19 hastalığı sebebiyle son 24 saatte 119 kişi daha yaşamını yitirdi ve toplam can kaybı sayısı 2 bin 259'a yükseldi.
Sağlık Bakanlığının 21 Nisan Salı gününe dair paylaştığı veriler
Türkiye'de koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 119 kişi daha yaşamını yitirdi ve toplam can kaybı sayısı 2 bin 259'a yükseldi
Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 4 bin 611 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 119 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 95 bin 591 olurken can kaybı ise 2 bin 259'a çıktı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair Türkiye'deki son durumu paylaştı.
Veriler bize şunu söylüyor: Ümitsiz olma, rehavete kapılma. Unutmayalım ki bu ikisi virüsten daha tehlikeli. Tedbirlere ısrarla uymaya devam edelim. Temas, mesafe, izolasyon. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/TZt5DyV2mX— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 21, 2020
Son 24 saatte;
39 bin 429 test yapıldı,
4 bin 611 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu,
119 kişi hayatını kaybetti,
1488 kişi iyileşti.
Öte yandan
Toplam test sayısı 713 bin 409,
Toplam vaka sayısı 95 bin 591,
Toplam can kaybı 2 bin 259,
Toplam yoğun bakım hasta sayısı 1865,
Toplam entübe hasta sayısı 1006,
Toplam iyileşen hasta sayısı ise 14 bin 918 oldu.
(HABER MERKEZİ)
Türkiye'de koronavirüs: 2259 ölüm, 95 bin 591 vaka | Öne çıkan gelişmeler (21 Nisan)