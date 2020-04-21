İşçi mektubu: İçimizde virüsü taşıyan olabilir, test yapılmadığı için bilemiyoruz

Kahve fabrikasından bir kadın işçi

İstanbul

Selamlar işçi arkadaşlarım;

Ben İstanbul’da kahve üreten bir fabrikada çalışan bir kadın işçiyim. Bu sıkıntılı dönemde çalışmak zorunda bırakılan binlerce işçiden biriyim. Sizlere fabrikamızdaki koronavirüse karşı alınan gelişi güzel tedbirlerden bahsetmek istiyorum.

Öncelikle sokağa çıkma yasağı olduğu zamanlarda bile “İzin aldık” diyerek bizi isteğimiz dışında zorla çalışmaya mecbur bırakıyorlar. Girişlerde ateş ölçüyorlar, maske eldiven vs. koruyucu ekipmanlar mevcut ama bunlar virüsten korunmak için yetersiz geliyor. Soyunma odalarında dip dibe giyiniyoruz. Yemekhanelerde mesafe uygulanıyor ama üretim alanında makine sistemi olduğundan dolayı 3 ila 5 arasında işçi birbirine çok yakın çalışıyor. Normalde 8 saat çalışma sistemimiz var ama bu korona sürecinde 12 saate kadar çalıştırılıyoruz.

Virüse karşı en az 2 saatte bir hava almak gerekirken sadece yarım saatlik bir molamız var. Çok havasız bir ortamda çalışıyoruz, fabrikadaki havalandırma sistemi yetersiz. Daha önceden maske dağıtımı sınırsızdı ama şu an asılan yazı doğrultusunda günde 3 adet maskeden fazlasını alamıyoruz. Servislerde ise tek ve çapraz oturma sistemi var, maske takmak zorunlu ama o servislerin temizliğinden ve hijyen sağlandığından hiç emin değiliz. Yemekhanede tek kullanımlık plastik araç gereçler var her ne kadar tek kullanımlık olsa da hijyen sıfır. Aynı şekilde tuvaletlerde sabun, havlu yetersiz kalıyor. Özellikle gece vardiyasında bu sorunla daha çok karşılaşıyoruz, temizlik olması gereken düzeyde değil. Sadece göstermelik…

Aynı yerde bulunduğumuz diğer fabrikada koronavirüs çıkan işçileri ve karantinada olanları duydukça bizimde psikolojimiz bozuluyor. İşe gidip çalışmak bile istemiyoruz ama çocuklarımız ve ailemiz için buna mecburuz… Binamızda, mahallemizde virüse yakalanan insanlar var ve dediklerine göre belirtisi olmamış test yapılana kadar. Yani bizim de içimizde bu virüsü taşıyan işçiler olabilir. Fabrikada test yapılmadığı için bilemiyoruz.

İşten eve gitmek bile çok zor oluyor çünkü ailemiz, çocuklarımız evde ve biz onlara bu virüsü getirmekten korkuyoruz. Devlet artık buna kesin çözüm bulmalı ve tüm işçiler ücretli izne çıkmalı. Önümüz ramazan ve bağışıklık sistemimizin daha düşük olduğu zamanlar. Hükümet, “Herkes kendi OHAL’ini yaratsın” dedi ama benim işe gitmeme gibi bir lüksüm yok çünkü fabrikada direkt tutanak yazarlar. Ve sağlık ne kadar önemliyse aynı zamanda borcu olan insan için çalışmak, para kazanmak da o kadar önemli. O yüzden devlet bizim arkamızda dursun. Buna gerçekten ihtiyacımız var. Ve biz fabrikada temel gıda da üretmiyoruz üstelik… Tüm işçi ve emekçi arkadaşlara tekrar selam olsun.

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