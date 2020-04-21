Türkiye'de koronavirüs: Can kaybı 2 bin 259'a çıktı | Öne çıkan gelişmeler (21 Nisan)

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN RAMAZAN GENELGESİ: TOPLU İFTAR VE SAHUR ETKİNLİKLERİNE İZİN YOK
İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine, ramazanda alınacak tedbirlerle ilgili genelge gönderildi. Genelgeye göre, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl ramazan ayında yurttaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek.
İçişleri Bakanlığından Ramazan genelgesi: Toplu iftarlara izin verilmeyecek
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: BİZE YASAK OLAN AKP'Lİ BELEDİYEYE SERBEST
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ekmek dağıtımının yasaklanmasıyla başlayan gelişmeler üzerine yapılan açıklamada “Sayın Cumhurbaşkanı’nın ‘şov’ olarak değerlendirdiği süreç, aslında bizlerin bin bir zorlukla halkımız için verdiği hizmet mücadelesinden başka bir şey değildir. Vatandaşlarımızın bu sıkıntılı süreci aşması için gösterdiğimiz samimi katkı ve çalışmalar bundan sonra da devam edecektir" denildi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi: Bize yasak olan AKP'li belediyeye serbest