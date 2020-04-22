İşçi mektubu: Günde 1000 tane kargo dağıtmak herkesi korkutur

Kargo işçisi

Kocaeli

Ben kargo işçisiyim.

Koşullarımız her geçen gün daha da zorlaşıyor. Biz kargo işçileri işe gittiğimiz her günümüzde tedirginlik içerisindeyiz. Bu süreçte işe gitmediğimiz günlerde tutanak tutuyorlar, buna pazar günleri de dahil. Salgında bizi işimizle tehdit ediyorlar.

Biz bu süreçte günde 1000 tane kargo dağıtıyoruz. Kargo siparişlerinde kola, kıyafet, mobilya siparişi veren müşterilerin olduğunu görüyoruz. Bizler bu koşullarda çalıştırılırken alışveriş yapanlar kargo çalışanlarını acil ve vazgeçilmeyecek ihtiyaçları için kullanmalılar. Yoğun çalışma koşullarımızda hafta sonu mesaisi de ekleniyor. Ve her birimizin ailesi var.

Ben bu virüs salgınından çok korkuyorum. Kendim için değil, annem için korkuyorum. Günde 1000 tane kargonun dağıtılması hepimizi korkutur, biz buna temas etmek zorunda kalıyoruz tıpkı sağlık çalışanları gibi. Eve döndüğümde acaba bugün koronavirüs bana bulaştı mı? Annemin kronik rahatsızlığı nedeniyle ona da bulaştırmış mıyımdır diye düşünmek ve bunu her gün düşünmek kargo işçileri için hiç kolay değil. Böyle bir süreçte çalışmak zorunda olduğumuzu ve işsiz kalmayı göze alamadığımız için dağıtıma devam ederken korkularımızla çalışıyoruz. Ve biz genciz diye ölmeyeceğiz diye bir şey yok. Günde 1 eldivenle 1000 tane kargo dağıtırken, 1 siyah maskeyi her gün yıkayıp ertesi güne o maskeyi kullanmak için tekrar hazırlanıyoruz. Ve evet eldiven limitimiz 1 taneymiş. Daha fazla almamız mümkün değil. Ya da eldivenimiz yırtıldı, çalışmaya devam! 1000 tane kargo dağıtalım da gerisi önemli değil kargo yöneticileri açıkça böyle ifade ediyor.

Sürat kargo da otuz beş kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı çıkan işçilere iki haftalık izin verdiklerini duydum. İzne çıkartılan elemanların yerine yenileri de bulunamadı. Birçok şube koronavirüs nedeniyle kapandı. Devam eden şubelerde çalışıyoruz bizler. Eve sipariş yaptıranlar kargo işçilerinin elinden kargoyu almıyorlar. Kapıları açmıyorlar. Bizleri tehlikeli buluyorlar. Artık imza almadan kargoyu dağıtıma çıkarıyoruz.

"Evde kal Türkiye" diyorlar ama millet hâlâ internetten deli gibi sipariş veriyor. Kargo işçileri ne durumda diye soran yok; hijyensiz ortamda çalışıyoruz, iş yükü arttı, çalışma saatleri yetmedi ekstra çalışmaya başladık. İnsanların da ayakkabı, kıyafet siparişi vererek sanki virüs yokmuş gibi davranmamaları gerek. Bir koliye 10 kişinin eli değiyor, 4 kişi bir arabaya biniyoruz. Bizim koşullarımızın değişmesi gerekir.

Elbette alkış beklemiyoruz ama kargo çalışanlarının da insan olduğunu ve aileleri olduğu da unutulmasın.

Türkiye'de koronavirüs: Can kaybı 2 bin 259'a çıktı | Öne çıkan gelişmeler (21 Nisan)

Kargo firmasında koronavirüs önlemi: Üst yönetim katına çıkmamız yasak

Kargo işçileri: Salgın ve işsizlik arasındayız

MNG işçileri: İş durdurmamız gerekiyorsa durduralım